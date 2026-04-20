Reuters: Israelul și Libanul vor purta discuții la Washington pe 23 aprilie

Potrivit sursei agenției, Israelul va fi reprezentat de ambasadorul în Statele Unite, Yechiel Leiter. Aceasta este prima întâlnire dintre cele două părți de la intrarea în vigoare a armistițiului de 10 zile.

Pe 14 aprilie, ambasadorii israelian și libanez în Statele Unite, Yechiel Leiter și Nada Hamadeh, au purtat discuții la Washington.

Reprezentanții Departamentului de Stat al SUA prezenți la întâlnire au raportat că părțile au convenit să înceapă contacte directe.

Două zile mai târziu, președintele american Donald Trump a anunțat un armistițiu între Israel și Liban până pe 26 aprilie. Departamentul de Stat a admis posibilitatea ca armistițiul să fie prelungit în funcție de rezultatul negocierilor dintre cele două țări.