Reuters: Israelul și Libanul vor purta discuții la Washington pe 23 aprilie

Reprezentanții Libanului și Israelului se vor întâlni la Washington pe 23 aprilie, a relatat Reuters , citând o sursă israeliană.
Sorina Matei
20 apr. 2026, 18:18, Știri externe

Potrivit sursei agenției, Israelul va fi reprezentat de ambasadorul în Statele Unite, Yechiel Leiter. Aceasta este prima întâlnire dintre cele două părți de la intrarea în vigoare a armistițiului de 10 zile.

Pe 14 aprilie, ambasadorii israelian și libanez în Statele Unite, Yechiel Leiter și Nada Hamadeh, au purtat discuții la Washington.

Reprezentanții Departamentului de Stat al SUA prezenți la întâlnire au raportat că părțile au convenit să înceapă contacte directe.

Două zile mai târziu, președintele american Donald Trump a anunțat un armistițiu între Israel și Liban până pe 26 aprilie. Departamentul de Stat a admis posibilitatea ca armistițiul să fie prelungit în funcție de rezultatul negocierilor dintre cele două țări.

Recomandarea video

SURSE | Marcel Ciolacu a închiriat un penthouse din zona Herăstrău, unde ar locui împreună cu Sorina Docuz
G4Media
Cât de des ar trebui să repornești telefonul mobil pentru a-l menține la performanțe optime
Gandul
Toto Dumitrescu, condamnat! Ce pedeapsă a primit. Magistrații, decizie șoc în dosarul accidentului + fuga de la locul faptei
Cancan
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport
Sarcina primită de parlamentarii PNL în timpul deciziei PSD de retragere a sprijinului lui Ilie Bolojan
Libertatea
Cum să reduci hipertensiunea arterială cu ajutorul unui prosop. Mulți români aplică această metodă rapidă!
CSID
Nu BMW, nu Mercedes: Această marcă auto premium este lider în domeniul loialității clienților
Promotor