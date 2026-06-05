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Răpirile de elevi se extind în Nigeria. Zeci de copii și profesori au dispărut din școli

La 12 ani după cazul Chibok, în care 276 de eleve au fost răpite de Boko Haram, zeci de copii și profesori au fost răpiți din școli din statul Oyo, o regiune considerată până de curând relativ sigură, transmite The Guardian.
Răpirile de elevi se extind în Nigeria. Zeci de copii și profesori au dispărut din școli
Victor Dan Stephanovici
05 iun. 2026, 10:34, Știri externe
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Potrivit The Guardian, în dimineața zilei de 15 mai, bărbați înarmați, îmbrăcați în uniforme de camuflaj și cu fețele acoperite, au intrat în mai multe localități din statul Oyo, în sud-vestul Nigeriei. Martorii spun că primele focuri de armă s-au auzit în jurul orei 9:00. Elevii și profesorii au fost scoși din sălile de clasă și forțați să meargă spre pădure, în cadrul unor atacuri coordonate desfășurate simultan în mai multe localități.

Răpirile de elevi se extind în Nigeria. Zeci de copii și profesori au dispărut din sălile de clasă. Sursa foto: X

În total, 39 de elevi și șapte profesori, inclusiv un director de școală, au fost răpiți și duși în zona împădurită a Parcului Național Old Oyo. Printre victime se află și copii de numai doi și trei ani.

Un profesor a fost ucis, altul decapitat

Atacul a făcut și victime. Profesorul Joel Adegboye Adesiyan, în vârstă de 48 de ani, a fost împușcat mortal în timp ce încerca să își protejeze elevii. Două zile mai târziu, un alt profesor răpit, Michael Oyedokun, a fost decapitat în captivitate. Imaginile cu execuția au fost publicate pe rețelele sociale și au provocat un val de indignare în întreaga țară.

Nigeria, sală de clasă. Sursa foto: X

Răpirea din Oyo a readus în atenție cazul Chibok din aprilie 2014, când 276 de eleve au fost răpite dintr-un internat de gruparea jihadistă Boko Haram. Deși unele dintre fete au fost eliberate de-a lungul anilor, soarta multora rămâne necunoscută și astăzi. Între timp, răpirile pentru răscumpărare au devenit o industrie criminală în Nigeria. Potrivit datelor citate de specialiștii de la SBM Intelligence, anul trecut grupările de răpitori au încasat aproximativ 2,57 miliarde de naira din răscumpărări.

Fenomenul se extinde către sudul țării

Ceea ce îngrijorează autoritățile este faptul că astfel de atacuri nu mai sunt limitate la nordul Nigeriei, unde insurgența Boko Haram și alte grupări armate acționează de ani de zile. Experții susțin că multe rețele criminale și grupuri armate s-au deplasat către sud și sud-vest, regiuni considerate până recent mai stabile. Analistul Ladd Serwat, de la organizația Armed Conflict Location and Event Data, afirmă că atacul din Oyo reprezintă o „breșă simbolică” în sentimentul de siguranță al populației din sud-vestul Nigeriei.

Familii în așteptare și orașe care se golesc

Autoritățile statului Oyo susțin că poartă discuții cu răpitorii și că fac „tot ceea ce este omenește posibil” pentru recuperarea victimelor. Totuși, lipsa rezultatelor amplifică tensiunea. Într-un videoclip publicat de răpitori, directoarea unei dintre școlile atacate apare în genunchi și imploră autoritățile să negocieze eliberarea copiilor și profesorilor. Între timp, multe familii au început să părăsească localitățile afectate de teamă că vor urma noi atacuri. Școlile au fost închise în mai multe zone, iar comunități care până de curând erau animate au devenit aproape pustii.

O criză care erodează încrederea în stat

Specialiștii avertizează că răpirile repetate reflectă incapacitatea autorităților de a controla teritoriul și de a proteja populația. Guvernul federal a trimis militari și polițiști suplimentari în zonă, iar președintele Nigeriei a ordonat recrutarea a 1.000 de gardieni forestieri pentru statul Oyo. Cu toate acestea, mulți localnici spun că nu mai au încredere că statul îi poate apăra.

Pentru numeroase familii, drama este profund personală. O mamă a unui copil răpit a rezumat disperarea comunității printr-o frază care a devenit simbolul tragediei: „Un copil mort, al cărui mormânt îl poți vedea, este mai ușor de suportat decât un copil dispărut.”

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