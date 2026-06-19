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Incendiu la o școală din Tokyo. Aproape 300 de elevi și profesori au fost evacuați, mai multe persoane au fost salvate de pompieri

Un incendiu izbucnit vineri la o școală primară din centrul capitalei japoneze a declanșat o amplă intervenție a echipelor de urgență. Aproximativ 300 de elevi și cadre didactice au fost evacuați, iar mai multe persoane au fost salvate din clădire de pompieri, transmite AP.
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Potrivit autorităților japoneze, incendiul a izbucnit la Școala Primară Takinogawa Nr. 3 din Tokyo, într-o zonă aflată în apropierea unei săli de muzică situate la ultimul nivel al clădirii cu patru etaje, arată AP. Imaginile difuzate de televiziunile locale au arătat coloane dense de fum negru ieșind pe ferestrele etajului superior, în timp ce zeci de autospeciale au fost mobilizate la fața locului pentru stingerea incendiului.

Tokyo, incendiu la Școala Primară Takinogawa Nr. 3. Sursa foto: captură video

Elevii s-au refugiat într-un parc din apropiere

Departamentul de Pompieri din Tokyo a anunțat că un profesor și mai mulți elevi au fost salvați din interiorul clădirii. Aceștia au suferit răni ușoare, care nu le pun viața în pericol. Restul persoanelor aflate în școală în momentul izbucnirii incendiului au reușit să se evacueze singure și s-au adunat într-un parc din apropiere, conform procedurilor de siguranță. Autoritățile au precizat că nimeni nu a rămas blocat în clădire.

Ancheta este în desfășurare

Deocamdată, cauza incendiului nu este cunoscută. Specialiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cum a izbucnit focul și dacă au existat defecțiuni tehnice sau alte circumstanțe care au favorizat incidentul. Intervenția rapidă a echipelor de salvare și evacuarea promptă a elevilor și profesorilor au contribuit la evitarea unei tragedii într-una dintre cele mai aglomerate zone ale capitalei Japoniei.

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