Uniunea Europeană introduce reguli noi privind salariile. Angajatorii vor fi obligați să spună cât plătesc încă din anunțul de angajare

Uniunea Europeană introduce noi reguli privind transparența salarială, măsuri care urmăresc să reducă diferențele de plată dintre femei și bărbați și să ofere angajaților mai multe informații despre salarii.

Potrivit unui comunicat oficial, noile prevederi au început să intre în vigoare în toate statele membre și schimbă modul în care companiile vor face angajări și vor comunica informațiile salariale.

Regulile apar după numeroase situații în care candidații au trecut prin mai multe etape de recrutare fără să știe salariul oferit sau au descoperit, după ani de muncă, că alți colegi erau plătiți mai bine pentru aceeași activitate.

Conform noilor reguli europene, angajatorii vor trebui „să informeze persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă cu privire la salariul de început sau la intervalul salarial în anunțul de post vacant sau înainte de interviu”.

În plus, companiile nu vor mai avea voie să îi întrebe pe candidați despre salariile pe care le-au avut la fostele locuri de muncă.

Mai multe drepturi pentru angajați

Noile măsuri oferă și mai multe drepturi angajaților. Aceștia vor putea solicita informații despre propriul nivel salarial, dar și despre salariile medii din companie pentru persoane care fac aceeași muncă sau o muncă de valoare egală, împărțite pe sexe.

Regulile prevăd că firmele cu cel puțin 100 de angajați vor fi obligate „să publice informații despre diferența de remunerare dintre lucrătorii de sex feminin și masculin”.

Dacă rapoartele arată o diferență salarială între femei și bărbați de minimum 5% care nu poate fi justificată, angajatorii vor trebui să facă o evaluare oficială a salariilor.

Uniunea Europeană introduce și măsuri suplimentare pentru persoanele care consideră că au fost discriminate salarial.

Potrivit noilor reguli, „lucrătorii care au suferit discriminare salarială între sexe pot primi despăgubiri”, iar angajatorii care nu respectă obligațiile de transparență vor trebui „să dovedească că nu a existat nicio discriminare salarială”.

De asemenea, statele membre ale UE vor trebui să stabilească sancțiuni pentru companiile care încalcă regulile privind egalitatea de remunerare.

Noile măsuri permit și organismelor pentru egalitate sau reprezentanților angajaților „să reprezinte lucrătorii în proceduri judiciare sau administrative”.

Principiul egalității de remunerare între femei și bărbați există în Uniunea Europeană încă din 1957, odată cu Tratatul de la Roma. Cu toate acestea, diferențele salariale continuă să existe.

În prezent, diferența medie de remunerare între femei și bărbați în Uniunea Europeană este de 11,1%.