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Eurostat: Românii lucrează, în medie, doar 32,7 ani de-a lungul vieții, cel mai puțin din Uniunea Europeană

România ocupă ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește durata estimată a vieții profesionale, cu o medie de 32,7 ani, cu aproape cinci ani sub media europeană, arată datele publicate joi de Eurostat pentru anul 2025.
Eurostat: Românii lucrează, în medie, doar 32,7 ani de-a lungul vieții, cel mai puțin din Uniunea Europeană
Sursa foto: Mediafax Foto/Alexandru Dobre
Oana Antipa
17 iul. 2026, 14:00, Social
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Statisticile indică diferențe importante atât față de statele din vestul Europei, cât și între femei și bărbați pe piața muncii.

Potrivit oficiului european de statistică, o persoană în vârstă de 15 ani din Uniunea Europeană este estimată să petreacă, în medie, 37,5 ani în activitate pe parcursul vieții, în creștere de la 37,2 ani în 2024. Comparativ cu anul 2016, durata estimată a vieții profesionale în UE a crescut cu 2,3 ani.

România, ultima în Uniunea Europeană

Cu o durată estimată de 32,7 ani, România se situează pe ultimul loc în rândul statelor membre. Imediat deasupra se află Italia, cu 33 de ani, și Bulgaria, cu 34,6 ani.

La polul opus, cele mai lungi vieți profesionale sunt estimate în Țările de Jos (44 de ani), Suedia (43,4 ani), Danemarca (42,6 ani), Estonia (41,5 ani), Irlanda (40,7 ani), Germania (40,2 ani) și Finlanda (40,1 ani).

Diferența dintre România și liderul clasamentului, Țările de Jos, ajunge astfel la 11,3 ani.

Femeile din România, printre cele mai puține ani petrecuți pe piața muncii

Datele Eurostat evidențiază diferențe și în funcție de sex. În cazul bărbaților, durata estimată a vieții profesionale este de 36 de ani în România, al doilea cel mai redus nivel din Uniunea Europeană, după Bulgaria (35,9 ani). Media europeană este de 39,5 ani.

Pentru femei, România înregistrează o durată estimată de 29,1 ani, a doua cea mai mică din UE, după Italia (28,4 ani). Media la nivel european este de 35,4 ani.

Cele mai lungi vieți profesionale în rândul femeilor sunt estimate în Suedia (42,3 ani), Țările de Jos (41,9 ani) și Estonia (41,8 ani).

Ce măsoară indicatorul

Eurostat precizează că durata estimată a vieții profesionale nu reprezintă vârsta de pensionare și nici numărul efectiv de ani lucrați, ci estimează perioada în care o persoană de 15 ani este așteptată să participe pe piața muncii în condițiile actuale, fie ca angajat, fie ca șomer aflat în căutarea unui loc de muncă.

Indicatorul este calculat pe baza speranței de viață și a ratelor de participare la forța de muncă pe grupe de vârstă și oferă o imagine asupra implicării populației pe piața muncii din fiecare stat membru.

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