Eurostat: România, pe penultimul loc în UE la competențele digitale ale tinerilor

La nivelul Uniunii Europene, 74,6% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 16 și 24 de ani dețineau, în 2025, cel puțin competențe digitale de bază.

Cea mai mare pondere a tinerilor care dețin cel puțin competențe digitale de bază se găsește în Danemarca, unde 92,1% dintre tineri au aceste deprinderi.

Pe locurile urmăroare se găsesc Cehia și Malta, cu 91,7%, respectiv 91,5%.

Doar două țări din UE au înregistrat procente sub 60%. Este vorba de Bulgaria, 52,8%, și România, 53,3%.

Eurostat: Procente mai mari în rândul tinerelor

Datele oficiale ale Eurostat arată că, la nivelul UE, proporția tinerelor cu vârste cuprinse între 16 și 24 de ani care dețineau cel puțin competențe digitale de bază a fost mai mare decât cea a tinerilor. Este vorba de 75,9% dintre tinere și 73,3% dintre tineri.

O tendință similară a fost observată în 22 de țtări, printre care Cipru, unde diferența dintre tinere și tineri este de 18,8 puncte procentuale, în timp ce în alte 5 țări tinerii cu competențe digitale de bază sunt mai numeroși decât tinerele. În această sutuație se găsește și România, cu o diferență de 4 puncte procentuale. (55,1% față de 51,1%).