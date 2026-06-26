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România, printre cele mai ieftine țări din UE. Doar Bulgaria are prețuri mai mici

România s-a menținut printre statele cu cele mai mici prețuri din Uniunea Europeană, ocupând locul al doilea după Bulgaria, în 2025. În același timp, țara noastră este cea mai ieftină din UE la categoria alimentelor și băuturilor nealcoolice, potrivit datelor publicate vineri de INS.
România, printre cele mai ieftine țări din UE. Doar Bulgaria are prețuri mai mici
Maria Miron
26 iun. 2026, 10:00, Economic
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Datele, calculate de Eurostat, arată că nivelul general al prețurilor pentru bunurile și serviciile din consumul final al gospodăriilor populației este în România cu 35% sub media Uniunii Europene. Bulgaria rămâne singurul stat membru cu un nivel mai redus al prețurilor, acestea fiind cu 37% sub media UE.

La polul opus se află Danemarca, unde nivelul prețurilor este cu 40% peste media europeană. Urmează Irlanda, cu prețuri cu 36% peste media UE, Luxemburg, cu 32%, iar Suedia și Finlanda, cu câte 21% peste media europeană.

Cea mai ieftină țară din UE la alimente

Raportul Institutului Național de Statistică arată că România are cele mai mici prețuri din Uniunea Europeană pentru grupa „Alimente și băuturi nealcoolice”, situându-se la 80% din media UE. Sunt incluse produse precum pâinea, carnea, laptele, ouăle, fructele, legumele, apa, cafeaua și băuturile răcoritoare.

După România urmează Slovacia, unde alimentele și băuturile nealcoolice sunt cu 17% mai ieftine decât media UE, apoi Polonia și Cehia, cu prețuri cu 10% sub media europeană. Cele mai ridicate prețuri la această categorie se înregistrează în Luxemburg și Danemarca.

În schimb, Bulgaria este statul cu cele mai mici prețuri la băuturile alcoolice și tutun, îmbrăcăminte și încălțăminte, precum și la cheltuielile pentru locuințe, inclusiv apă, energie electrică, gaze și alți combustibili.

Cele mai mici prețuri din UE și la recreere

România are cele mai mici prețuri din Uniunea Europeană și la categoria „Recreere, sport și cultură”, cu un nivel cu 37% sub media UE. Bulgaria urmează în clasament, cu prețuri cu 34% sub media europeană.

La categoria transport, prețurile din România sunt cu 20% sub media Uniunii Europene, iar la restaurante și servicii de cazare sunt cu 41% sub media europeană.

Puterea de cumpărare rămâne sub media europeană

În ceea ce privește produsul intern brut pe locuitor calculat la paritatea puterii de cumpărare, România se situează cu 22% sub media Uniunii Europene, la același nivel cu Croația și peste Ungaria, care se află cu 24% sub media UE.

La polul opus, Luxemburg și Irlanda au cele mai ridicate niveluri ale PIB-ului pe locuitor din Uniunea Europeană, cu 139%, respectiv 138% peste media UE. Bulgaria și Grecia încheie clasamentul, situându-se cu 32% sub media europeană.

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