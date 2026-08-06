Vești proaste pentru hotelieri. Tot mai puțini români își petrec vacanțele în țară

În prima jumătate a anului, numărul celor care s-au cazat în unitățile turistice din România a scăzut cu aproape 7% față de aceeași perioadă din 2025. În același timp, numărul turiștilor străini a continuat să crească, potrivit datelor publicate joi de Institutul Național de Statistică.

Cei mai mulți vizitatori din afara țării au venit din Germania, Italia și Statele Unite, iar durata medie a șederii lor a fost puțin mai mare decât cea a românilor.

Turismul intern rămâne motorul pieței

Cum turiștii români reprezintă aproape 79% din totalul persoanelor cazate, scăderea numărului acestora s-a văzut și în rezultatele generale ale turismului. În primele șase luni din 2026, unitățile de cazare au înregistrat cu 4,1% mai puține sosiri decât în aceeași perioadă a anului trecut, iar numărul celor care au rămas peste noapte a fost mai mic cu 6,7%.

Creșterea numărului de turiști străini nu a compensat însă reducerea numărului de români cazați în unitățile turistice.

Cele mai căutate destinații

Bucureștiul fost destinația preferată a turiștilor, urmat de Brașov și Constanța, județele care au atras cele mai multe persoane cazate în primele șase luni ale anului.

Tendința s-a păstrat și în iunie. Numărul total al turiștilor cazați în România a fost mai mic decât în aceeași lună a anului trecut, chiar dacă numărul vizitatorilor străini a continuat să crească.