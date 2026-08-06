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Vești proaste pentru hotelieri. Tot mai puțini români își petrec vacanțele în țară

Românii par să renunțe tot mai des la vacanțele petrecute în hotelurile și pensiunile din țară. În același timp, interesul turiștilor străini pentru destinațiile din România este în creștere.
Vești proaste pentru hotelieri. Tot mai puțini români își petrec vacanțele în țară
Maria Miron
06 aug. 2026, 11:47, Știrile zilei
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În prima jumătate a anului, numărul celor care s-au cazat în unitățile turistice din România a scăzut cu aproape 7% față de aceeași perioadă din 2025. În același timp, numărul turiștilor străini a continuat să crească, potrivit datelor publicate joi de Institutul Național de Statistică.

Cei mai mulți vizitatori din afara țării au venit din Germania, Italia și Statele Unite, iar durata medie a șederii lor a fost puțin mai mare decât cea a românilor.

Turismul intern rămâne motorul pieței

Cum turiștii români reprezintă aproape 79% din totalul persoanelor cazate, scăderea numărului acestora s-a văzut și în rezultatele generale ale turismului. În primele șase luni din 2026, unitățile de cazare au înregistrat cu 4,1% mai puține sosiri decât în aceeași perioadă a anului trecut, iar numărul celor care au rămas peste noapte a fost mai mic cu 6,7%.

Creșterea numărului de turiști străini nu a compensat însă reducerea numărului de români cazați în unitățile turistice.

Cele mai căutate destinații

Bucureștiul fost destinația preferată a turiștilor, urmat de Brașov și Constanța, județele care au atras cele mai multe persoane cazate în primele șase luni ale anului.

Tendința s-a păstrat și în iunie. Numărul total al turiștilor cazați în România a fost mai mic decât în aceeași lună a anului trecut, chiar dacă numărul vizitatorilor străini a continuat să crească.

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