Prima pagină » Turism » City break în Europa: care dintre marile capitale oferă cea mai bună experiență pentru turiști

City break în Europa: care dintre marile capitale oferă cea mai bună experiență pentru turiști

Londra, Paris și Roma continuă să fie printre cele mai căutate destinații urbane din Europa, însă fiecare dintre ele vine cu avantaje și dezavantaje în ceea ce privește costurile, transportul, oferta culturală și experiența turistică.
City break în Europa: care dintre marile capitale oferă cea mai bună experiență pentru turiști
Colosseumul din Roma Sursa foto: Mediafax Foto/ABACAPRESS/Hepta
Oana Antipa
16 iul. 2026, 08:55, Știrile zilei
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

O analiză realizată de Euronews arată care sunt punctele forte ale fiecărei capitale și ce trebuie să știe turiștii înainte de a-și rezerva vacanța.

Londra, lider la atracții și infrastructură, dar și cea mai scumpă

Capitala Marii Britanii rămâne una dintre cele mai apreciate destinații pentru un city break, datorită numeroaselor obiective turistice, muzeelor de renume mondial, spectacolelor din West End și scenei gastronomice aflate într-o continuă dezvoltare.

Orașul beneficiază de conexiuni excelente prin aeroporturile Heathrow și Gatwick, dar și de legături feroviare rapide cu Europa continentală prin Eurostar. În plus, oferta hotelieră continuă să se extindă, cu mai multe unități de lux inaugurate sau programate să fie deschise în acest an.

Totuși, Londra rămâne și cea mai costisitoare dintre cele trei capitale analizate. În sezonul de vârf, o noapte într-un hotel de trei stele ajunge, în medie, la aproximativ 314 euro, iar o cină pentru două persoane într-un restaurant de nivel mediu costă în jur de 94 de euro. Un bilet pentru transportul public depășește, în medie, 3 euro.

Paris investește în mobilitate și cultură

Capitala Franței continuă să profite de investițiile realizate după Jocurile Olimpice din 2024, devenind mai prietenoasă cu bicicliștii și cu transportul public. Rețeaua de piste pentru biciclete depășește 1.000 de kilometri, iar extinderea metroului continuă.

În plan cultural, Parisul pregătește una dintre cele mai ample modernizări ale Muzeului Luvru din ultimele decenii, inclusiv un spațiu dedicat celebrei „Mona Lisa”. Totodată, noi galerii și muzee au fost inaugurate în ultimii ani, consolidând statutul orașului ca una dintre capitalele culturale ale lumii.

Din punct de vedere al costurilor, Parisul este ușor mai accesibil decât Londra. O noapte într-un hotel de trei stele costă, în medie, 280 de euro, iar o masă pentru două persoane ajunge la aproximativ 70 de euro. Transportul public este și el mai ieftin, un bilet costând în jur de 2,5 euro.

Roma, cea mai accesibilă dintre cele trei

Roma rămâne alegerea ideală pentru turiștii care doresc să combine patrimoniul istoric cu un buget mai redus. Lucrările de restaurare realizate cu ocazia Jubileului din 2025 au modernizat mai multe obiective importante și spații publice, iar extinderea liniei C de metrou facilitează accesul către centrul istoric.

Capitala Italiei oferă și cele mai mici costuri dintre cele trei destinații analizate. Potrivit datelor citate de Euronews, o cameră într-un hotel de trei stele costă, în medie, 254 de euro pe noapte, în timp ce o masă pentru două persoane într-un restaurant de categorie medie este estimată la aproximativ 60 de euro. Un bilet pentru transportul public costă doar 1,5 euro.

Ce înseamnă comparația pentru turiștii din România

Pentru românii care își planifică un city break în Europa, alegerea depinde în mare măsură de buget și de tipul experienței căutate. Londra oferă cea mai diversificată gamă de atracții și evenimente, însă presupune și cele mai mari cheltuieli. Parisul reprezintă un compromis între ofertă culturală și costuri, în timp ce Roma se remarcă prin cel mai bun raport între preț și experiența turistică, fiind o opțiune atractivă pentru cei care doresc să viziteze una dintre marile capitale europene fără un buget foarte ridicat.

Recomandarea video

FOTO REPORTAJ Acasă la Cristi Chivu / Pinetina, locul unde Inter pregătește sezonul de după doppietta / ”Sunt liniștit, nu mă tem de nimic”
G4Media
Pălmuit de Bellingham după fluierul final! A urmat o încăierare generală la Anglia - Argentina
GSP.ro
Elon Musk o susține pe Marine Le Pen la alegerile din 2027: „Este ultima speranță a Franței”
Gandul
El este bărbatul care a făcut infarct, după ce a aflat că fiica lui a făcut un accident rutier. Gheorghe avea doar 45 de ani 🥲
Cancan
FOTO. „Ești prea grasă”. Anisimova s-a enervat și a postat o poză cu ea mai mult goală, la piscină
Prosport
Nicușor Dan a spus de ce România nu a desecretizat ajutorul pentru Ucraina: „E mai bine să rămână un secret”
Libertatea
Trei zodii scapă de probleme la finalul lunii iulie. Începe una dintre cele mai bune perioade din ultimii ani
CSID
Noua Dacia Spring, surprinsă în teste în România. Primele imagini cu viitorul model electric de 18.000 de euro
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da