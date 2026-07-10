Peste 4,3 milioane de refugiați din Ucraina beneficiază de protecție temporară în UE. Ce arată cele mai noi date și ce înseamnă pentru România

Noile date publicate de Eurostat arată că, deși ritmul de creștere este redus, statele membre continuă să gestioneze unul dintre cele mai ample programe de protecție pentru persoanele strămutate din istoria recentă a Uniunii Europene.

Germania și Polonia găzduiesc cei mai mulți refugiați

La 31 mai, în Uniunea Europeană erau înregistrați 4,38 milioane de beneficiari ai protecției temporare acordate persoanelor care au fugit din Ucraina, cu 7.795 mai mulți decât la sfârșitul lunii aprilie, ceea ce reprezintă o creștere de 0,2%.

Cele mai multe persoane aflate sub protecție temporară se regăseau în Germania, cu 1.283.270 de beneficiari, echivalentul a 29,3% din totalul înregistrat la nivelul Uniunii Europene. Pe locurile următoare se află Polonia, cu 967.505 persoane (22,1%), și Spania, cu 267.400 de beneficiari (6,1%).

În ceea ce privește evoluția lunară, numărul beneficiarilor a crescut în 22 dintre cele 26 de state membre pentru care sunt disponibile date. Cele mai mari creșteri, în valori absolute, au fost înregistrate în Italia, cu 6.250 de persoane (+15,3%), Germania, cu 3.610 persoane (+0,3%), și Spania, cu 2.295 de persoane (+0,9%).

În schimb, Bulgaria a raportat cea mai mare scădere, cu 12.345 de beneficiari mai puțin (-14,8%), urmată de Polonia (-3.750; -0,4%) și Franța (-665; -1,3%).

Aproape o treime dintre beneficiari sunt copii

Potrivit Eurostat, cetățenii ucraineni reprezintă peste 98,5% dintre persoanele aflate sub protecție temporară în Uniunea Europeană.

Structura beneficiarilor arată că 43,4% sunt femei adulte, 26,8% sunt bărbați adulți, iar 29,8% sunt minori, ceea ce înseamnă că aproape o treime dintre persoanele protejate sunt copii.

Raportat la populație, cele mai ridicate rate ale beneficiarilor de protecție temporară au fost înregistrate în Slovacia, cu 26,8 beneficiari la mia de locuitori, urmată de Polonia (26,5) și Cipru (25,9). Media Uniunii Europene este de 9,7 persoane la mia de locuitori.

Ce înseamnă aceste date pentru România

Deși România nu se află printre statele care găzduiesc cele mai mari comunități de beneficiari ai protecției temporare, țara noastră rămâne una dintre principalele porți de intrare în Uniunea Europeană pentru persoanele care fug din calea războiului din Ucraina.

Autoritățile române continuă să acorde protecție temporară persoanelor eligibile, în baza mecanismului european activat după declanșarea invaziei ruse în februarie 2022. Acest statut le permite refugiaților să locuiască legal în România și în celelalte state membre, să aibă acces la piața muncii, la servicii medicale, educație și alte forme de sprijin social.

Protecția temporară a fost instituită prin Decizia de punere în aplicare a Consiliului Uniunii Europene din 4 martie 2022, iar în iunie 2025 Consiliul UE a decis prelungirea acestui mecanism până la 4 martie 2027, având în vedere că războiul din Ucraina continuă.

Datele Eurostat evidențiază că, la peste patru ani de la declanșarea conflictului, statele europene continuă să suporte un efort semnificativ pentru protejarea persoanelor strămutate, în timp ce mecanismul de protecție temporară rămâne principalul instrument utilizat de Uniunea Europeană pentru gestionarea acestei crize umanitare.