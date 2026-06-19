Eurostat: Peste jumătate dintre tinerii europeni au fost expuși la mesaje ostile online în 2025

Statisticile oficiale arată că 54% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 25 și 34 de ani și 53,7% dintre cei cu vârste cuprinse între 16 și 24 de ani au întâlnit astfel de mesaje. Procentul scade odată cu vâsrta și ajunge la 46,4% pentru grupa de vârstă 35-44 de ani și la 38,9% pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 45 și 54 de ani.

De asemenea, au găsit mesaje ostile 32,8% dintre cei cu vârsta cuprinsă între 55 și 64 de ani și 28,1% dintre persoanele cu vârsta cuprinsă între 65 și 74 de ani.

Datele arată că tinerele cu vârste între 16 și 24 de ani sunt mai expuse la mesaje ostile online decât tinerii din aceeași categorie de vârstă. Astfel, 57,2% dintre tinere au raportat că au întâlnit astfel de mesaje, comparativ cu 50,4% dintre tineri.

Eurostat: cele mai frecvente mesaje ostile

Cele mai frecvente mesaje ostile identificate de respondenți au vizat opiniile politice sau sociale și originea rasială ori etnică. În cazul opiniilor politice și sociale, 42,5% dintre tinere și 39,3% dintre tineri au declarat că au întâlnit astfel de conținuturi. Referitor la originea rasială sau etnică, procentele au fost de 38,2%, respectiv 35,6%.

Cele mai mari diferențe între femei și bărbați au fost observate în cazul mesajelor legate de orientarea sexuală, sex și dizabilitate. Aproape 38% dintre tinere au raportat expunerea la mesaje ostile privind orientarea sexuală, față de 32,6% dintre tineri. De asemenea, 30,9% dintre tinere au întâlnit conținut degradant referitor la sex, comparativ cu 24,9% dintre bărbați, iar în cazul dizabilității diferența a fost de 23% față de 19,3%.

Potrivit Eurostat, rezultatele evidențiază faptul că expunerea la conținut ostil online rămâne o problemă semnificativă în rândul tinerilor europeni, în special al tinerelor.