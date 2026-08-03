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Descoperire surprinzătoare. Un ingredient din Viagra ar putea opri răspândirea cancerului

Un ingredient din Viagra ar putea opri răspândirea cancerului. Descoperirea surprinzătoare a fost făcută de oamenii de știință din Israel. Ei au publicat rezultatele cercetărilor lor.
Descoperire surprinzătoare. Un ingredient din Viagra ar putea opri răspândirea cancerului
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
03 aug. 2026, 15:31, Social
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Un ingredient din Viagra ar putea opri răspândirea cancerului, au stabilit oamenii de știință israelieni, potrivit The Times of Israel. Cercetătorii spun că experimentele pe șoareci și datele de la cinci milioane de membri ai fondurilor de sănătate arată că medicamentele pentru disfuncția erectilă și statinele pot îmbunătăți rezultatele prin blocarea colesterolului necesar celulelor pentru a metastază.

Descoperirea surprinzătoare aparține oamenilor de știință de la Institutul de Știință Weizmann. Ei au arătat că sildenafilul, ingredientul activ din Viagra, perturbă aportul de colesterol al celulelor canceroase.

Un ingredient care se luptă cu cancerul

Constatările oamenilor de știință au fost publicate în Cancer Research. Experții s-au bazat pe modele de cancer la șoareci, culturi de celule canceroase de la pacienți umani și date colectate pe parcursul a 20 de ani de la aproximativ cinci milioane de oameni.

Ratele de supraviețuire au fost cele mai mari în rândul pacienților care au luat atât sildenafil, cât și statine, o clasă comună de medicamente pentru scăderea colesterolului, cu șase luni înainte de diagnostic, au arătat datele.

Testele de laborator s-au concentrat în principal pe unele tipuri de cancer, cum ar fi cancerul de sân și cel pulmonar. Cercetările vor continua cu scopul de a obține un medicament.

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