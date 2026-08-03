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Von der Leyen: Holocaustul romilor nu trebuie uitat. Comisia Europeană cere acțiuni împotriva rasismului și discriminării

Comisia Europeană a transmis un mesaj cu ocazia Zilei europene de comemorare a Holocaustului romilor, subliniind că memoria victimelor trebuie păstrată și că discriminarea împotriva romilor continuă să reprezinte o problemă gravă în Uniunea Europeană.
Von der Leyen: Holocaustul romilor nu trebuie uitat. Comisia Europeană cere acțiuni împotriva rasismului și discriminării
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Oana Antipa
03 aug. 2026, 13:59, Social
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Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vicepreședinta executivă Roxana Mînzatu și comisara europeană Hadja Lahbib au transmis o declarație comună cu prilejul Zilei europene de comemorare a Holocaustului romilor, marcând 82 de ani de la lichidarea așa-numitului „lagăr al romilor” din Auschwitz-Birkenau.

În mesajul publicat de Executivul european, oficialii amintesc că, în noaptea de 2 august 1944, aproximativ 4.300 de copii, femei și bărbați romi și sinti au fost uciși în lagărul de exterminare Auschwitz-Birkenau. Potrivit Comisiei Europene, peste 500.000 de romi și-au pierdut viața în timpul Holocaustului, ceea ce a însemnat dispariția a cel puțin unui sfert din populația romă care trăia în Europa la acea vreme.

Memoria victimelor trebuie păstrată

În declarația comună, oficialii europeni subliniază că, timp de decenii, suferința romilor și a comunității sinti a fost insuficient recunoscută.

„Astăzi, le onorăm memoria și reafirmăm responsabilitatea noastră comună de a ne asigura că acest capitol al Holocaustului nu este niciodată uitat sau diminuat. Pe măsură ce vocile supraviețuitorilor devin din ce în ce mai puține cu fiecare an care trece, responsabilitatea noastră de a le păstra memoria crește. În fiecare an, marcăm 2 august ca Ziua europeană de comemorare a Holocaustului romilor. Amintindu-ne trecutul, ne reafirmăm angajamentul de a preveni repetarea unor astfel de atrocități”, se arată în mesaj.

Reprezentanții Comisiei Europene avertizează că, pe măsură ce numărul supraviețuitorilor Holocaustului scade, responsabilitatea societății de a păstra vie memoria acestor evenimente devine tot mai importantă.

Discriminarea romilor continuă în Europa

Executivul european atrage atenția că discriminarea și excluderea socială a romilor rămân probleme actuale în multe state membre.

Potrivit declarației, atitudinile negative față de romi continuă să alimenteze discriminarea sistemică, excluziunea socială și actele de violență.

„Acest lucru este inacceptabil. Suntem uniți împotriva discriminării, rasismului și urii în toate formele lor”, transmit Ursula von der Leyen, Roxana Mînzatu și Hadja Lahbib.

Combaterea discriminării împotriva romilor reprezintă unul dintre obiectivele Cadrului strategic al UE pentru romi 2020-2030, precum și ale noii Strategii europene de combatere a rasismului pentru perioada 2026-2030, adoptată recent.

Tema are o relevanță deosebită și pentru România, țară care găzduiește una dintre cele mai numeroase comunități de romi din Uniunea Europeană. În ultimii ani, autoritățile române au organizat anual ceremonii dedicate comemorării victimelor Holocaustului romilor, iar programele europene privind incluziunea socială și accesul la educație, sănătate și ocuparea forței de muncă au vizat în mod constant această comunitate.

Comisia Europeană subliniază că educația, memoria și combaterea discursului instigator la ură reprezintă instrumente esențiale pentru prevenirea repetării tragediilor din trecut și pentru construirea unei societăți bazate pe egalitate și respect.

Declarația se încheie cu mesajul în limba romani „Na bisteras” – „Nu vom uita niciodată”, reafirmând angajamentul Uniunii Europene de a păstra vie memoria victimelor Holocaustului și de a combate orice formă de rasism și discriminare.

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