Eurostat: Tinerii români, pe ultimul loc în UE în ceea ce privește angajarea după absolvire

Rata de ocupare a tinerilor cu vârste cuprinse între 20 și 34 de ani care au absolvit recent învățământul a fost, în 2025, în Uniunea Europeană, de 83%.

Potrivit Eurostat, rata a crescut față de 82,3%, cât era în 2024. Mai mult, statisticile arată că, în ultimii 11 ani, această rată a crescut cu 7,5 puncte procentuale.

Rata de ocupare a absolvenților cu studii superioare în 2025 a fost de 87%, cu aproape 10 puncte procentuale mai mare decât cea a celor cu studii medii, de 77,2%.

Dintre țările UE, Malta a înregistrat cea mai mare rată de ocupare a absolvenților recenți, de 91%, devansând Germania (90,6%) și Țările de Jos (90,1%).

La celălalt capăt al scalei, Grecia (62,4%), Italia (71,8%) și România (72,7%) au înregistrat cele mai scăzute rate de ocupare a forței de muncă.

Bărbații și-au găsit mai ușor de lucru

Eurostat arată că bărbații și-au găsit mai ușor de lucru decât femeile.

Astfel, rata de ocupare a forței de muncă în rândul absolvenților a fost de 84,4% în cazul bărbaților și de 81,5% în cazul femeilor.

Cehia a înregistrat cele mai ridicate rate de ocupare a forței de muncă în rândul bărbaților (92,4%), urmată de Țările de Jos (92,1%) și Germania (92%). În schimb, Grecia (56,8%), Italia (73,3%) și România (74,9%) au înregistrat cele mai scăzute niveluri.

În ceea ce privește femeile, Malta (90,5%), Germania (89%) și Austria (88,8%) au înregistrat cele mai ridicate rate, în timp ce cele mai scăzute au fost înregistrate în Grecia (68,6%), Italia (70,2%) și România (70,3%).

În 18 țări din UE, rata de ocupare a forței de muncă în rândul proaspăt absolvenților a fost mai mare pentru bărbați decât pentru femei.