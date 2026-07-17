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9 din 10 adulți neurodivergenți nu au un loc de muncă. Un nou proiect ajută companiile să îi descopere direct de la TV.

În România, doar 11% dintre adulții neurodivergenți au un loc de muncă. Nu pentru că le lipsesc competențele, pregătirea sau dorința de a contribui, ci pentru că, de cele mai multe ori, nu reușesc să treacă de prima etapă a recrutării: interviul.
9 din 10 adulți neurodivergenți nu au un loc de muncă. Un nou proiect ajută companiile să îi descopere direct de la TV.
Mediafax
17 iul. 2026, 08:22, Comunicate
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Pentru multe persoane aflate în spectrul autist, interviurile clasice reprezintă o provocare. Sunt rapide, imprevizibile și construite în jurul unor reguli sociale care ajung să evalueze mai degrabă modul în care cineva comunică decât ceea ce poate face în mod concret. Astfel, numeroși candidați sunt eliminați înainte de a avea șansa să își demonstreze competențele.

Pornind de la această realitate, Autism Voice lansează Interviuri Atipice, o nouă etapă a platformei Angajează Atipic, un proiect care își propune să schimbe perspectiva asupra recrutării și să creeze o legătură directă între angajatori și candidați neurodivergenți.

https://autismvoice.ro/interviuri-atipice/

În loc să vorbească despre barierele din procesul de angajare, proiectul intervine exact acolo unde acestea apar: în interviu.

De ce merită companiile să angajeze persoane neurodivergente

Pentru companii, acesta nu este doar un demers de responsabilitate socială, ci și o oportunitate reală de business. Într-o piață a muncii în care talentele și competențele specializate sunt tot mai greu de găsit, persoanele neurodivergente rămân o resursă valoroasă, dar insuficient valorificată. Atenția la detalii, capacitatea de concentrare susținută, gândirea analitică și consecvența sunt doar câteva dintre calitățile care pot aduce valoare concretă în numeroase roluri profesionale.

Numeroase studii și experiențele companiilor care au implementat politici de recrutare incluzivă arată că echipele care includ persoane neurodivergente beneficiază de perspective diferite și de competențe valoroase pentru multe roluri profesionale.

În funcție de profilul fiecărui candidat, persoanele neurodivergente pot aduce:

  • atenție ridicată la detalii;
  • capacitate de concentrare susținută asupra unor sarcini complexe;
  • consecvență și respectarea proceselor;
  • gândire analitică și identificarea unor soluții pe care echipele tradiționale le pot trece cu vederea;
  • loialitate și stabilitate profesională atunci când beneficiază de un mediu de lucru adaptat.

Citeşte comunicatul integral AICI

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