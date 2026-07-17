Asigurarea siguranței alimentare începe cu mult înainte de raft

În zilele noastre, consumatorii sunt tot mai atenți la ceea ce cumpără. Siguranța alimentară a devenit un element esențial al încrederii în brand, un factor care influențează competitivitatea și, în multe situații, o condiție de bază pentru continuitatea afacerii. Consumatorul rezumă totul la un singur punct: produsul achiziționat trebuie să fie sigur și corect etichetat. Bineînțeles, trebuie să corespundă așteptărilor create de brand (calitate constantă, predictibilitate, experiență plăcută).

Această siguranță a cumpărătorului față de produsul cumpărat este rezultatul unui proces complex, ce are loc de-a lungul întregului lanț de aprovizionare. De la selecția materiilor prime, a furnizorilor și controlul proceselor de producție până la ambalare, transport, depozitare și expunerea în magazine, fiecare etapă poate influența calitatea și siguranța produsului ajuns pe raft.

În acest context, companiile din industria alimentară adoptă tot mai mult o abordare bazată pe managementul riscurilor. Prioritatea nu mai este doar conformarea cu cerințele legale, ci și prevenirea incidentelor care pot afecta sănătatea consumatorilor, reputația brandului și rezultatele financiare.

Siguranță pe tot lanțul logistic

Materiile prime, standardizarea proceselor tehnologice, etichetarea, ambalarea, depozitarea, transportul, manipularea și expunerea la raft sunt interdependente. O singură abatere – fie că este vorba despre o contaminare microbiologică, un alergen nedeclarat, o eroare de etichetare sau o întrerupere a lanțului frigorific – poate compromite siguranța și poate genera retrageri de produse, pierderi financiare și afectarea imaginii companiei.

Mult timp, controlul calității s-a concentrat asupra produsului finit. Astăzi, această abordare nu mai este suficientă. Un produs poate părăsi fabrica în condiții perfecte și poate deveni neconform înainte de a ajunge la consumator dacă una dintre verigile lanțului de aprovizionare nu funcționează corespunzător.

În acest context, trasabilitatea joacă un rol esențial în sistemele moderne de management al siguranței alimentare. O vizibilitate clară asupra performanței furnizorilor, a loturilor de materii prime și a traseului fiecărui produs, de la linia de fabricație până la raft, permite identificarea rapidă a neconformităților și adoptarea unor măsuri țintite, cu impact minim asupra operațiunilor și a consumatorilor.

Procese controlate, produse sigure

Pentru producători, siguranța alimentară începe încă din etapa selecției furnizorilor și continuă pe tot parcursul procesului de fabricație. Controlul materiilor prime, identificarea și monitorizarea punctelor critice, igiena spațiilor de producție, prevenirea contaminării încrucișate și verificarea ingredientelor reprezintă componente esențiale ale unui sistem eficient de management al siguranței alimentare.

În același timp, analizele de laborator permit identificarea riscurilor microbiologice și chimice, verificarea alergenilor, confirmarea valorilor nutriționale și evaluarea autenticității produselor. Aceste verificări oferă producătorilor informațiile necesare pentru a interveni înainte ca eventualele neconformități să ajungă pe piață. Citeşte comunicatul integral AICI