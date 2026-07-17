ELKO Romania aduce în atenția pieței locale noul display LG MAGNIT Micro LED pentru spații comerciale premium

Pe scurt:

LG MAGNIT este o soluție Micro LED ultra-high-definition, cu configurații scalabile pentru spații comerciale de mari dimensiuni.

Tehnologia Line-to-Dot contribuie la reducerea impactului vizual al eventualelor defecte de pixel, izolând problema la nivel de punct.

Sistemul de aliniere cu acces frontal simplifică instalarea și reglajele fine ale panourilor LED.

Conectarea prin fibră optică permite instalarea display-ului și a controlerului la distanțe de până la 10 kilometri.

Soluție Micro LED pentru proiecte comerciale cu impact vizual ridicat

ELKO Romania, parte a ELKO Group, unul dintre principalii distribuitori de produse, soluții IT și electronice de consum din regiune, aduce în atenția partenerilor locali noul LG MAGNIT Micro LED Display, o soluție de afișare profesională dezvoltată de LG Electronics pentru spații comerciale premium, proiecte corporate și aplicații B2B unde calitatea imaginii, scalabilitatea și continuitatea operațională sunt esențiale.

Prezentat de LG Electronics în cadrul ISE 2026, cel mai mare eveniment european dedicat soluțiilor de display comercial și integrare audio-video, noul LG MAGNIT Micro LED Display este conceput pentru utilizare în spații de mari dimensiuni, precum săli de conferințe, auditorii, zone de retail premium, studiouri profesionale de broadcast, centre de comandă și control sau alte medii comerciale în care experiența vizuală are un rol strategic.

LG MAGNIT este gama premium de display-uri Micro LED dezvoltată de LG pentru aplicații profesionale, denumirea combinând ideea de imagine „magnificent” cu termenul „nit”, unitatea de măsură pentru luminanță. Noua soluție integrează o rezoluție ultra-înaltă, configurații scalabile ale ecranului și o calitate vizuală optimizată pentru spații în care conținutul trebuie redat clar, uniform și cu impact.

Prin tehnologia Micro LED, soluția oferă luminozitate ridicată, contrast puternic și o experiență vizuală potrivită pentru afișarea de conținut premium, prezentări corporate, informații operaționale, materiale comerciale sau conținut video profesional. Designul modular permite configurarea ecranului în funcție de dimensiunea și cerințele fiecărui proiect, ceea ce face ca LG MAGNIT să fie potrivit atât pentru spații de prezentare, cât și pentru aplicații complexe de monitorizare și control.

Tehnologie Line-to-Dot pentru fiabilitate sporită

Unul dintre elementele tehnice importante ale noului LG MAGNIT Micro LED Display este tehnologia Line-to-Dot, dezvoltată pentru a reduce impactul vizual al eventualelor defecte de pixel. În cazul display-urilor LED convenționale, circuitele integrate de control, cunoscute drept driver ICs, pot opera sursele de lumină pe linii, ceea ce înseamnă că un defect la nivelul unui pixel poate afecta vizual o întreagă linie. Tehnologia Line-to-Dot utilizată de LG transformă potențialele defecte de linie în defecte izolate la nivel de punct, astfel încât o eventuală problemă rămâne limitată la un singur pixel.

Această abordare contribuie la reducerea întreruperilor vizuale și la menținerea unei experiențe de vizionare uniforme, un avantaj important pentru spațiile comerciale, centrele de control și proiectele în care display-ul funcționează pe perioade îndelungate.Citeşte comunicatul integral AICI