JTI România, cel mai atractiv angajator din FMCG

Studiul a reunit opiniile a peste 150.000 de respondenți la nivel global și identifică cei mai atractivi angajatori dintre mii de companii, pe baza unei metodologii dezvoltate și rafinate de-a lungul a peste 26 de ani de analiză internațională. Ediția din 2026 a acoperit 34 de piețe, reprezentând peste 75% din economia globală. În România, cercetarea s-a realizat prin interviuri online desfășurate în ianuarie 2026, pe un eșantion de 4.030 de respondenți din populația activă.

Pentru Milena Rajic, Director People & Culture JTI România, Moldova și Bulgaria, „această recunoaștere reflectă ceea ce contează cel mai mult: încrederea și aprecierea oamenilor”. Milena a adăugat: „Acest premiu aparține întregii noastre echipe și reflectă cultura pe care o construim împreună, zi de zi. Le mulțumim tuturor celor care fac din JTI un loc excelent în care să lucrezi. Vom continua să investim în crearea unui mediu de lucru în care oamenii să poată crește, să se simtă respectați și susținuți, precum și inspirați să performeze la cel mai înalt nivel.”

Conform Randstad, angajatorii de top din România sunt apreciați de forța de muncă pentru tehnologiile de ultimă generație, însă ceea ce îi diferențiază cu adevărat în ochii talentelor sunt elemente ca managementul solid, leadership-ul puternic și reputația excelentă – o combinație care generează încredere în rândul românilor. Citeşte comunicatul integral AICI