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O uzină germană din Spania devine piesă-cheie în reînarmarea Europei: România, cel mai important client

Uzina companiei germane Rheinmetall din Murcia a devenit o piesă-cheie în procesul de reînarmare al Europei.
O uzină germană din Spania devine piesă-cheie în reînarmarea Europei: România, cel mai important client
Sursa foto: X
Mădălina Dinu
14 iul. 2026, 09:17, Politic
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Banca de investiții Berenberg atribuie o mare parte din creșterea puternică estimată pentru trimestrul al doilea majorării livrărilor de muniție din instalațiile spaniole, un exemplu clar al modului în care fabricile din sudul Europei câștigă importanță în cursa pentru reînarmarea continentului, scrie merca2.

„Ne actualizăm estimările înainte de publicarea rezultatelor Rheinmetall pentru trimestrul al doilea, programată pentru 6 august. În opinia noastră, aceste rezultate vor evidenția progresele realizate în depășirea problemelor legate de livrările de muniție și camioane din trimestrele anterioare”, arată Berenberg.

Citește articolul integral pe MEDIFAX SPANIA.

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