Nicușor Dan merge la Kiev pentru Summitul Ucraina – Europa de Sud-Est. Președintele va reconfirma angajamentul României de a ajuta Ucraina

Participarea șefului statului la reuniune reafirmă sprijinul României pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei.

Cu acest prilej, Nicușor Dan va reconfirma angajamentul României de a continua acordarea de asistență Ucrainei și de a contribui la consolidarea securității și rezilienței în regiunea Mării Negre și în Europa de Sud-Est.

Summitul reprezintă o platformă regională de susținere a Ucrainei, lansată în 2023 în contextul războiului de agresiune al Rusiei împotriva statului ucrainean. Formatul urmărește coordonarea eforturilor pentru combaterea efectelor războiului asupra regiunii, în domenii precum securitatea, economia, conectivitatea energetică și de infrastructură, reziliența și combaterea amenințărilor hibride.

Pe agenda reuniunii se află și susținerea parcursului european al Ucrainei și Republicii Moldova, precum și teme legate de conectivitatea regională, securitatea energetică și reziliența.