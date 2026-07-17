URSUS și Leo România dau play la Remix: o bere mixată cu trei arome, în stilul extra al Generației Z

BEREA PENTRU GEN Z – PREA BORING?

Nu și cu URSUS Remix. Răcoritoare și cu un profil mai degrabă din universul mixologiei decât din cel al berii clasice, URSUS Remix păstrează senzația de freshness și carbonatare specifică berii, dar adaugă complexitatea unui mix de fructe. Lansată în România, în primăvara anului 2026, noua băutură cu 3.2% alcool combină berea URSUS cu sucul a trei arome diferite și vine în două variante: Căpșună, Zmeură și Lămâie, respectiv Soc, Lime și Mentă.

Provocarea agenției Leo a pornit de la o schimbare vizibilă în felul în care tinerii se raportează la categoria de bere. Pentru Gen Z, alegerea unei băuturi nu mai ține doar de gust, ci devine parte din modul lor de exprimare: stil, vibe și identitate socială. Într-o categorie previzibilă și mai puțin conectată la tineri, URSUS Remix vine ca o alternativă fresh, mai ușor de băut și mai ușor de integrat în felul în care Gen Z trăiește, combină și experimentează.

RECLAMELE LA BERE – PREA CLASICE?

Nu și când ingredientele de pe etichetă ajung versuri într-o piesă rap.

Pentru dezvoltarea platformei creative, Leo a pornit de la complexitatea produsului și de la energia specifică targetului.

Spotul URSUS Remix e construit ca o piesă rap, iar versurile pornesc chiar de la informațiile de pe etichetă: ingredientele și procentul de alcool devin parte din sound-ul campaniei, într-o execuție care transformă informația despre produs într-un element cheie al poveștii. Vizual, campania păstrează aceeași logică a maximalismului: culori intense, elemente neașteptate și styling extra, totul făcând parte dintr-un univers care arată la fel de viu cum sună.

Toată această idee a fost dusă mai departe într-o campanie construită ca un (Re)mix în sine: conținut social-first, colaborări cu influenceri, seeding, evenimente și festivaluri, precum și suport TV. Astfel, URSUS Remix creează o lume în care „prea mult” devine, de fapt, perfect.

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