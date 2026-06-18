ELKO Romania prezintă cele mai noi actualizări RutOS de la Teltonika Networks: 5G network slicing, 2FA și funcționalități avansate pentru rețele industriale

ELKO Romania, distribuitor de soluții IT și comunicații, anunță disponibilitatea celor mai recente actualizări de firmware RutOS pentru echipamentele Teltonika Networks, dezvoltate pentru a răspunde cerințelor tot mai complexe ale proiectelor IoT, industriale, enterprise, smart city, transport și utilități. Noile versiuni RutOS 7.22 și 7.23 aduc îmbunătățiri importante în zona de conectivitate mobilă, experiență de administrare, protocoale industriale, rutare, management remote și securitate.

5G network slicing pentru implementări 5G Standalone

Una dintre cele mai importante noutăți este introducerea suportului pentru 5G network slicing în implementările 5G SA (Standalone). Această funcționalitate permite utilizarea mai precisă a conectivității mobile, prin împărțirea unei infrastructuri fizice 5G în mai multe rețele virtuale izolate, definite de operatorul mobil în funcție de cerințele serviciului.

Fiecare segment virtual de rețea poate fi configurat pentru nevoi specifice, precum latență mai redusă, fiabilitate mai mare, izolare mai puternică sau prioritizarea anumitor tipuri de trafic. Atunci când un astfel de segment este disponibil, dispozitivul se poate conecta la partea din rețeaua 5G destinată unei aplicații sau unui tip de trafic anume.

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