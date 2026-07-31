Summer Fashion Gala 2026. Evenimentul etalon al scenei modei autohtone revine pe 4 august la Veranda Mall

Accesul la eveniment se face exclusiv pe bază de invitație, însă pasionații de modă și artă sunt invitați să urmărească gratuit prezentarea organizată în Amfiteatrul de pe terasa mallului.

Ajuns la ediția cu numărul 10, Summer Fashion Gala, oferă și în acest an brandurilor de modă locale un cadru modern și spectaculos pentru a-și prezenta colecțiile vestimentare în fața unui public numeros.

Participanții la eveniment vor fi printre primii care vor vedea ultimele creații inspirate din tendințele actuale și din eleganța sezonului estival semnate de Ioana Gata – IUnique, Alexandra Calafeteanu, Belher, Raluca Soare, Black Sheep by Cristina Diaconu și Stellium by Steliana Macsimov.

Organizat de Manifesto Events & PR Agency, sub coordonarea renumitului critic de modă Alin Gălățescu, Summer Fashion Gala a devenit unul dintre cele mai așteptate evenimente ale verii pe scena modei autohtone. Anul acesta, prezentarea evenimentului va fi asigurată de Ameri Nasrin, care va conduce publicul prin momentele speciale ale serii.

Ediția a zecea a Summer Fashion Gala vine cu surprize pentru participanți și publicul larg: recitaluri live susținute de Celia, ADEN și Cezar Guna, activități pregătite de partenerii evenimentului, produse și servicii din domeniile fashion, beauty, sănătate și lifestyle, precum și cele mai noi tendințe promovate de brandurile prezente. Citeşte comunicatul integral AICI