Prima pagină » Comunicate » PENNY România: produse de la producători locali, carne proaspătă românească și oferte la mărci proprii în perioada 29 iulie – 4 august 2026

PENNY România: produse de la producători locali, carne proaspătă românească și oferte la mărci proprii în perioada 29 iulie – 4 august 2026

În perioada 29 iulie - 4 august 2026, magazinele PENNY România aduc în prim-plan fructe și legume românești de la producători locali, produse TripluRO și articole din portofoliul de mărci proprii disponibile la prețuri avantajoase cu PENNY Card
PENNY România: produse de la producători locali, carne proaspătă românească și oferte la mărci proprii în perioada 29 iulie - 4 august 2026
Mediafax
30 iul. 2026, 14:19, Comunicate
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Oferta săptămânii include produse proaspete de sezon, carne 100% românească, produse pentru cămară, înghețată și beneficii suplimentare prin campaniile promoționale active în magazine.

Fructe și legume proaspete de sezon

La PENNY, clienții găsesc fructe și legume românești de la producători locali pe tot parcursul sezonului. Oferta săptămânii include produse marcate TripluRO, provenite din România, procesate și ambalate local, disponibile la prețuri speciale cu PENNY Card:

• Roșii Cherry Mini Roma Plum 250 g la 4,99 lei, produs TripluRO;
• Sfeclă roșie la 1,99 lei/kg, produs TripluRO;
• Cartofi albi 5 kg la 9,99 lei, produs TripluRO;
• Morcovi la 2,99 lei/kg, produs TripluRO;
• Ardei Capia roșu la 8,49 lei/kg, produs TripluRO;
• Ciuperci Grill 1 kg la 12,99 lei, produs TripluRO.

Prospețimea de acasă: 100% carne proaspătă din România

La PENNY, clienții găsesc 100% carne proaspătă din România. În această săptămână, oferta disponibilă cu PENNY Card include produse din gama Hanul Boieresc și alte preparate din carne provenite de la producători locali:

• Pui pentru gătit Hanul Boieresc la 10,99 lei/kg, produs TripluRO;
• Pulpe de pui superioare dezosate, fără piele, Hanul Boieresc 650 g la 13,99 lei, produs TripluRO;

• Piept de pui cu os Hanul Boieresc la 18,90 lei/kg, produs TripluRO;
• Piept de porc cu os, feliat, Hanul Boieresc 750 g la 18,69 lei, produs TripluRO;
• Mici de porc Suportero 1 kg la 14,99 lei, produs TripluRO.

Produse pentru mesele de zi cu zi și cămară

Pentru mesele de zi cu zi, clienții pot alege produse TripluRO din gama proprie Hanul Boieresc,  – produse cu ingredientul principal provenit din România, procesate și ambalate în România, alături de o selecție de articole din mărcile proprii PENNY. Citeşte comunicatul integral AICI

Recomandarea video

EXCLUSIV | Parchetul General: Decizia CJUE privind prescripția se aplică doar cazurilor de fraudă cu fonduri europene și evaziune fiscală, nu și celor de corupție / Ce se mai poate face astfel încât infractorii și inculpații să nu scape pe prescripție / Fosta judecătoare Daniela Panioglu demontează interpretarea parchetului / Fostul procuror Elena Hach: Corupția cu bani europeni nu se mai prescrie pe regula ÎCCJ
G4Media
Cum a depistat Ion Marin cancerul: „Lumea să știe, fiindcă nicio analiză nu arăta nimic în neregulă”
GSP.ro
Greva în Sănătate a ajuns în a treia zi. Spitalele asigură doar urgențele, iar sindicaliștii amenință cu proteste masive la București
Gandul
A murit pilotul Mihai Vîrdol. Anunțul făcut de forțele aeriene române
Cancan
Rusoaica Irina Shayk se iubește la 40 de ani cu un star mai tânăr decât ea cu 11 ani
Prosport
Întâmplări bizare din azilele lui Viorel Paşca, povestite chiar de el: bătrâna dispărută şi găsită moartă, bărbatul îngropat cu CNP-ul altuia şi sinuciderea din baie
Libertatea
COVID-19 revine în forță în China. Ce simptome provoacă varianta Omicron NB.1.8.1. Ce spun experții despre noul val
CSID
Dedeman vine cu reduceri la scutere și tricicluri electrice. Care este cel mai accesibil model
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia