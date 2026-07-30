PENNY România: produse de la producători locali, carne proaspătă românească și oferte la mărci proprii în perioada 29 iulie – 4 august 2026

Oferta săptămânii include produse proaspete de sezon, carne 100% românească, produse pentru cămară, înghețată și beneficii suplimentare prin campaniile promoționale active în magazine.

Fructe și legume proaspete de sezon

La PENNY, clienții găsesc fructe și legume românești de la producători locali pe tot parcursul sezonului. Oferta săptămânii include produse marcate TripluRO, provenite din România, procesate și ambalate local, disponibile la prețuri speciale cu PENNY Card:

• Roșii Cherry Mini Roma Plum 250 g la 4,99 lei, produs TripluRO;

• Sfeclă roșie la 1,99 lei/kg, produs TripluRO;

• Cartofi albi 5 kg la 9,99 lei, produs TripluRO;

• Morcovi la 2,99 lei/kg, produs TripluRO;

• Ardei Capia roșu la 8,49 lei/kg, produs TripluRO;

• Ciuperci Grill 1 kg la 12,99 lei, produs TripluRO.

Prospețimea de acasă: 100% carne proaspătă din România

La PENNY, clienții găsesc 100% carne proaspătă din România. În această săptămână, oferta disponibilă cu PENNY Card include produse din gama Hanul Boieresc și alte preparate din carne provenite de la producători locali:

• Pui pentru gătit Hanul Boieresc la 10,99 lei/kg, produs TripluRO;

• Pulpe de pui superioare dezosate, fără piele, Hanul Boieresc 650 g la 13,99 lei, produs TripluRO;

• Piept de pui cu os Hanul Boieresc la 18,90 lei/kg, produs TripluRO;

• Piept de porc cu os, feliat, Hanul Boieresc 750 g la 18,69 lei, produs TripluRO;

• Mici de porc Suportero 1 kg la 14,99 lei, produs TripluRO.

Produse pentru mesele de zi cu zi și cămară

Pentru mesele de zi cu zi, clienții pot alege produse TripluRO din gama proprie Hanul Boieresc, – produse cu ingredientul principal provenit din România, procesate și ambalate în România, alături de o selecție de articole din mărcile proprii PENNY. Citeşte comunicatul integral AICI