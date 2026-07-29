ELKO Romania anunță lansarea noii camere body worn Axis, concepută pentru utilizare pe întreaga durată a zilei de lucru

Camerele body worn contribuie la descurajarea incidentelor și la influențarea pozitivă a comportamentului, atât în rândul publicului, cât și al utilizatorilor. Ca urmare, cererea pentru aceste soluții este în continuă creștere, inclusiv în sectoare precum retailul, sănătatea și transporturile.

Funcționalități

AXIS W111 Body Worn oferă autonomie pentru întreaga zi de lucru, cu până la 16 ore în modul standby și între 10 ore de înregistrare la rezoluție 720p și 7,5 ore la rezoluție 1080p. În plus, noul sistem de prindere magnetică asigură o fixare sigură, chiar și în medii de lucru dinamice. Camera captează imagini și sunet de înaltă calitate, adecvate pentru utilizarea ca probe și documentarea incidentelor, și este compatibilă cu soluția AXIS Body Worn Live, care permite transmiterea video în timp real.

Caracteristici principale:

Design compact și greutate redusă (99 g; 82,5 × 55 × 19 mm);

Autonomie suficientă pentru întreaga zi de lucru;

Opțiuni flexibile și sigure de montare;

Bazată pe standarde deschise, pentru integrare facilă cu alte sisteme;

Criptare end-to-end și funcții avansate de securitate cibernetică.

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