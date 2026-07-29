PENNY inaugurează un nou magazin în București și ajunge la 469 de unități la nivel național

Este magazinul cu numărul 25 din Capitală. Odată cu această deschidere, rețeaua PENNY ajunge la 469 de unități la nivel național.

Noul magazin este localizat pe strada Podul Giurgiului, nr. 12, sector 5. Dispune de o suprafață de vânzare de 780 mp și de 47 de locuri de parcare. Programul de funcționare este de luni până sâmbătă, între 7:30 și 22:00, iar duminică, între 8:00 și 20:00.

Experiența de cumpărături din noul magazin PENNY reflectă angajamentul companiei pentru portofoliul 3RO – produse cu ingredientul principal din România, procesate și ambalate în țară. Clienții găsesc în noul magazin PENNY zone extinse dedicate produselor proaspete și mărcilor proprii, cu o semnalizare clară a promoțiilor și a categoriilor de produse esențiale. În plus, noul magazin PENNY oferă soluții convenabile pentru stilul de viață dinamic al clienților, incluzând o gamă variată de produse ready to eat, semipreparate, precum și opțiuni refrigerate și congelate, adaptate nevoilor de zi cu zi. Citeşte comunicatul integral AICI