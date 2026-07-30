Digital cu scop: românii consumă media mai selectiv, iar AI intră tot mai mult în deciziile de zi cu zi

Cel mai recent val al studiului Romanians New Media Adoption, realizat de Spark Foundry, indică o schimbare de ritm în felul în care utilizatorii de internet din mediul urban consumă media, caută informații, folosesc social media și integrează AI în rutina de zi cu zi. După vârful de atenție și implicare digitală generat de contextul electoral din 2025, comportamentele media par să intre într-o etapă mai pragmatică: oamenii rămân conectați la platforme, dar sunt mai selectivi în modul în care le folosesc.

TV-ul rămâne reper, dar vizionarea împreună cu familia scade

Consumul media devine mai fragmentat la nivel de gospodărie. Vizionarea TV împreună cu familia a scăzut la 56%, de la 63% în valul anterior, iar co-viewing-ul pe platforme de streaming a ajuns tot la 56%, în scădere de la 62%. În același timp, preferința pentru știrile TV față de cele online se situează la 48%, sub nivelul de 51% atins în mai 2025, în perioada alegerilor prezidențiale. Încrederea în știrile TV este la 43%, după creșterea temporară din octombrie 2025, când ajunsese la 47%.

Atenția acordată tuturor tipurilor de media este mai redusă decât în valurile anterioare, însă televiziunea clasică rămâne principalul canal de atenție (56%), urmată de YouTube (50%), social media (49%), video on demand (47%), radio (46%), presa online (45%), podcasturi (42%) și presa tipărită (39%).

Politica internă pierde din interes, economia și tehnologia revin

Tipurile de știri urmărite arată o repoziționare a interesului public. Sănătatea rămâne principala categorie de știri (25%), dar scade față de valurile anterioare. Interesul pentru politica internă continuă să se reducă, de la 29% în mai 2025 la 21% în octombrie 2025 și 18% în mai 2026. În schimb, economia/finanțele (22%) și tehnologia (20%) revin aproape de nivelurile înregistrate în mai 2025, semn că atenția se mută către teme mai aplicate și mai relevante pentru viața de zi cu zi.

Când oamenii evaluează dacă o informație este credibilă, sursa rămâne criteriul dominant: 65% dintre respondenți o menționează ca principal indicator de încredere, la distanță de prezentare, limbaj sau popularitate. Citeşte comunicatul integral AICI