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SGS România a prezentat laboratorul din Portul Constanța participanților la Maratonul de Business CCIFER

SGS România a primit vizita participanților la Maratonul de Business organizat de Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Franceză în România (CCIFER), a cărei membru este. Evenimentul s-a desfășurat la Constanța în perioada 17–18 iunie 2026, fiind dedicat conectării comunității de afaceri și identificării de noi oportunități de colaborare pentru membrii Camerei. Vizita la laboratorul SGS din Portul Constanța s-a înscris în programul evenimentului, care și-a propus să ofere participanților acces direct la infrastructura industrială și la modele de operare relevante pentru economia locală.
SGS România a prezentat laboratorul din Portul Constanța participanților la Maratonul de Business CCIFER
Mediafax
18 iun. 2026, 18:26, Comunicate
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Evenimentul a reunit reprezentanți ai unor companii din sectoare diverse – financiar-bancar, energie, servicii, industrie și tehnologie – precum Banca Transilvania, BRD Groupe Société Générale, Veolia, Groupama, TotalEnergies, IMSAT sau Regina Maria, precum și reprezentanți ai CCIFER și ai Agenției Consulare a Franței la Constanța.

Situat în imediata apropiere a cheiurilor de operare, laboratorul SGS din Constanța oferă servicii rapide de testare și analiză pentru mărfurile tranzitate prin port. Certificat ISO 17025 și GMP+ și recunoscut de organisme internaționale precum GAFTA și FOSFA, laboratorul susține derularea eficientă și sigură a tranzacțiilor comerciale.

În cadrul vizitei, participanții au avut ocazia să descopere rolul laboratorului în verificarea calității, conformității și trasabilității produselor agricole și minerale, precum și modul în care serviciile de testare, inspecție și certificare contribuie la luarea deciziilor comerciale în lanțurile logistice.

Portul Constanța este un punct strategic pentru comerțul regional, iar companiile care operează aici au nevoie de informații rapide și de încredere pentru a lua decizii comerciale. Prin serviciile noastre de testare, analiză și inspecție contribuim la trasabilitatea mărfurilor, la reducerea riscurilor și la creșterea încrederii în lanțurile logistice”, a declarat Adrian Cuțitei, Director General SGS România.

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