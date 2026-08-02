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Există doar patru păduri terapeutice certificate la nivel mondial. Ce le face atât de speciale

Pădurea Națională Bussaco a devenit prima pădure terapeutică certificată din Peninsula Iberică, alăturându-se unui grup exclusivist format din doar patru astfel de locuri la nivel mondial.
Există doar patru păduri terapeutice certificate la nivel mondial. Ce le face atât de speciale
Sursa foto: Pixabay - caracter ilustrativ
Alexandra-Valentina Dumitru
02 aug. 2026, 22:01, Ştiinţă-Sănătate
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Există doar patru păduri terapeutice certificate în lume, iar Portugalia găzduiește acum una dintre ele, potrivit Euronews.

Pădurea Națională Bussaco, certificată recent, se alătură pădurilor Beneddiktinerstift din Austria și Lahnstein și Bad Nauheim din Germania.

Ce face ca o pădure să fie „terapeutică”?

Potrivit Healing Forest – International Certification Office, pădurile terapeutice sunt zone împădurite amenajate special pentru activități terapeutice. Tratamentele sau programele personalizate sunt coordonate de terapeuți acreditați. Acestea pot contribui la gestionarea unor boli debilitante și pot completa terapiile medicale convenționale.

Pentru a beneficia de această certificare, o pădure trebuie să îndeplinească mai multe criterii, precum existența unor structuri naturale care reduc zgomotul și oferă protecție vizuală și împotriva vântului, trasee cu diferite grade de dificultate și spații dedicate atât terapiilor, cât și exercițiilor de relaxare.

Procesul de certificare presupune mai multe etape. Prima constă în transmiterea documentației și informațiilor de bază despre amplasament. Urmează o inspecție tehnică realizată de o echipă a organismului de certificare, care evaluează potențialul terapeutic al locului.

După finalizarea acestor etape, pădurea este evaluată în funcție de criteriile stabilite și de caracteristicile sale. Dacă îndeplinește cerințele primește certificarea, valabilă pentru o perioadă limitată.

Aceeași organizație afirmă că aceste activități desfășurate în natură pot aduce numeroase beneficii demonstrate științific, inclusiv îmbunătățirea funcțiilor cognitive, reducerea stresului, anxietății și depresiei, scăderea tensiunii arteriale, întărirea sistemului imunitar și îmbunătățirea calității somnului. Majoritatea cercetărilor din ultimul deceniu provin din țări asiatice.

Baia de pădure: cum a devenit natura un remediu împotriva stresului

Ideea că petrecerea timpului într-o pădure poate avea efecte benefice asupra sănătății nu este nouă. Conceptul de „baie de pădure” (shinrin-yoku) provine din Japonia și a fost introdus în 1982, ca parte a unui program național de sănătate destinat reducerii nivelului de stres al populației.

Conceptul seamănă cu o practică ghidată de mindfulness sau de stare de bine. Nu urmărește neapărat tratarea unei afecțiuni medicale specifice. Este considerat o practică de menținere a sănătății, la fel ca recomandările privind alimentația echilibrată sau exercițiile fizice regulate.

Terapia prin pădure, în schimb, este o practică mai bine structurată din punct de vedere clinic, coordonată de terapeuți acreditați și asociată uneori cu indicații medicale specifice, inclusiv pentru afecțiuni cardiovasculare, respiratorii, psihosomatice, ortopedice sau neurologice.

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