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Utilizarea repetată a saunelor ar putea ajuta oamenii să facă față mai bine valurilor de căldură

Un număr tot mai mare de studii evaluează dacă antrenamentul prin expunere la căldură poate ajuta oamenii să se pregătească pentru temperaturi caniculare. Sauna este promovată ca modalitate de a combate efectele căldurii excesive.
Utilizarea repetată a saunelor ar putea ajuta oamenii să facă față mai bine valurilor de căldură
Pixabay
Laurentiu Marinov
29 iul. 2026, 17:39, Ştiinţă-Sănătate
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Pe măsură ce temperaturile de vară cresc vertiginos, trendul saunei este în plină expansiune, unele locații promovându-le ca o modalitate de a combate căldura. Însă, în timp ce experții au îndemnat la prudență cu privire la transpirația excesivă pe vreme caldă, un număr tot mai mare de studii analizează dacă antrenamentul la căldură ar putea ajuta oamenii să se pregătească pentru valurile de căldură, potrivit The Guardian.

Întrucât anumite părți ale Marii Britanii se confruntă cu al patrulea val de căldură al anului, Agenția pentru Securitate Sanitară din Regatul Unit (UKHSA) a emis alerte de caniculă în mare parte a Angliei. Avertismentele vin după o vară fără precedent, în care Europa de Vest a înregistrat cea mai fierbinte lună iunie înregistrată vreodată.

Saună și băi reci

Nicola Pegues, șefa operațiunilor de la organizația non-profit Community Sauna Baths, a declarat că inițial rezervările au scăzut odată cu creșterea temperaturilor. „Dar acum vedem că rezervările revin”, a spus ea, adăugând că toate locațiile sunt în aer liber, cu saune și băi reci, permițând oamenilor să se deplaseze între cele două. „De fapt, simți o adevărată ușurare”, a spus ea.

Profesorul Jari Laukkanen, cardiolog la Universitatea din Finlanda de Est, care a efectuat cercetări privind beneficiile saunelor pentru sănătate, susține că expunerea repetată la căldură poate ajuta organismul să devină treptat mai capabil să facă față expunerii la căldură.

„Acest lucru este bine stabilit în fiziologia sportivă, unde sportivii folosesc în mod deliberat expunerea repetată la căldură pentru a-și îmbunătăți toleranța la căldură înainte de a concura în medii fierbinți”, a spus el. „Într-adevăr, adaptări fiziologice destul de similare pot apărea și în cazul expunerii pasive la căldură, cum ar fi baia de saună și imersiunea în apă fierbinte.”

Laukkanen a remarcat că adaptările la căldură includ transpirație mai timpurie și mai eficientă, îmbunătățirea fluxului sanguin al pielii, extinderea volumului plasmatic și reducerea solicitării cardiovasculare în timpul expunerii ulterioare la căldură.

„Cu alte cuvinte, expunerea regulată la căldură poate ajuta organismul să regleze temperatura mai eficient”, a spus el.

Souție, în funcție de condiția fizică și starea de sănătate

Există, de asemenea, preocupări legate de siguranța saunelor și a băilor fierbinți pentru persoanele cu o boală acută sau febră, angină instabilă, un atac de cord recent sau tensiune arterială scăzută necontrolată, Laukkanen menționând că acestea ar trebui să evite o astfel de expunere până la evaluarea medicală sau tratamentul.

Experții adaugă că antrenamentul la căldură necesită de obicei 40-60 de minute de expunere la căldură în fiecare zi, timp de cel puțin patru până la șase zile, iar beneficiile durează aproximativ o săptămână – deși un antrenament mai lung duce la efecte de mai lungă durată.

Însă, deși unele saune se promovează deja ca o soluție neașteptată pentru valurile de căldură, faptul că sunt o idee bună în timpul unui val de căldură depinde de context – cum ar fi condiția fizică a individului și nivelul de monitorizare.

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