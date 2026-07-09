Locul din frigider unde nu trebuie păstrate ouăle, mai ales vara. Greșeala făcută de mulți români

De ce ușa frigiderului nu este potrivită

Ușa este zona supusă celor mai mari variații de temperatură. De fiecare dată când frigiderul este deschis, ouăle intră în contact cu aerul cald din bucătărie. Vara, când temperatura din locuință este mai ridicată și frigiderul este deschis mai des, fluctuațiile pot fi și mai accentuate.

Recomandările oficiale privind siguranța alimentelor indică păstrarea ouălor în cutia originală, în compartimentul principal, nu în suportul de pe ușă.

Cel mai potrivit este un raft interior, unde temperatura rămâne mai constantă. Ouăle pot fi așezate spre partea din spate a raftului, fără a fi lipite de o zonă în care alimentele riscă să înghețe.

Frigiderul trebuie menținut sub 5 grade

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară recomandă păstrarea alimentelor perisabile la o temperatură mai mică de 5 grade Celsius. Temperaturile scăzute încetinesc sau opresc multiplicarea multor bacterii.

În cazul ouălor, unul dintre principalele riscuri este bacteria Salmonella. EFSA arată că, dacă bacteria este prezentă, aceasta se poate înmulți mai rapid pe măsură ce cresc temperatura și durata depozitării. Refrigerarea reduce riscul, în special atunci când ouăle sunt păstrate pentru o perioadă mai lungă.

De ce trebuie păstrate în cutia originală

Ambalajul protejează ouăle de lovituri și permite păstrarea la vedere a datei de consum recomandate și a codului producătorului. În plus, ouăle nu mai sunt mutate frecvent și rămân într-o poziție stabilă.

Mutarea lor în suportul neacoperit de pe ușă le expune mai mult variațiilor de temperatură și riscului de spargere. Cutia nu trebuie așezată lângă carne crudă sau alte produse care ar putea provoca o contaminare în cazul unei scurgeri.

De ce ouăle sunt uneori ținute la raft în magazine

În Uniunea Europeană, ouăle din clasa A nu sunt, în mod obișnuit, răcite puternic înainte de vânzare. Regulile europene urmăresc evitarea schimbărilor bruște de temperatură înainte ca produsul să ajungă la consumator. În același timp, ambalajele trebuie să conțină recomandarea ca ouăle să fie păstrate la rece după cumpărare.

Prin urmare, faptul că ouăle au fost cumpărate de pe un raft nerefrigerat nu înseamnă că trebuie păstrate în bucătărie, în special în timpul verii. După ce au fost puse în frigider, este bine să rămână acolo până la utilizare, pentru a evita schimbările repetate de temperatură.

Ouăle trebuie gătite bine, mai ales pentru copii, femei însărcinate, vârstnici și persoane cu imunitatea scăzută. EFSA recomandă prepararea termică suficientă a ouălor pentru reducerea riscului de infecție.