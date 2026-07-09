Bărbat din Bacău, reținut de polițiști după ce ar fi omorât un câine

Bărbatul, din comuna Dămienești, județul Bacău, este bănuit bănuit de comiterea infracțiunii de uciderea animalelor, cu intenție, fără drept.

Potrivit polițiștilor, fapta s-a petrecut vinerea trecută. Acesta ar fi ucis câinele unui vecin de-al său.

„Din cercetările efectuate a reieșit că, la data de 3 iulie a.c., bărbatul ar fi ucis un exemplar canin ce aparținea unui vecin”, informează IPJ Bacău.

Bărbatul, în vârstă de 69 de ani a fost reținut preventiv pentru 24 de ore. Acesta a fost dus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Buzău.

Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările în acest caz.