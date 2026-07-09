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Bărbat din Bacău, reținut de polițiști după ce ar fi omorât un câine

Un bărbat de 69 de ani dintr-o comună din județul Bacău a fost reținut, după ce i-ar fi omorât câinele unui vecin.
Bărbat din Bacău, reținut de polițiști după ce ar fi omorât un câine
Daiana Rob
09 iul. 2026, 10:14, Social
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Bărbatul, din comuna Dămienești, județul Bacău, este bănuit bănuit de comiterea infracțiunii de uciderea animalelor, cu intenție, fără drept.

Potrivit polițiștilor, fapta s-a petrecut vinerea trecută. Acesta ar fi ucis câinele unui vecin de-al său.

„Din cercetările efectuate a reieșit că, la data de 3 iulie a.c., bărbatul ar fi ucis un exemplar canin ce aparținea unui vecin”, informează IPJ Bacău.

Bărbatul, în vârstă de 69 de ani a fost reținut preventiv pentru 24 de ore. Acesta a fost dus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Buzău.

Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările în acest caz.

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