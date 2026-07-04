Prima pagină » Social » Bărbat reținut după ce ar fi violat o femeie în Sectorul 2 al Capitalei. Victima, amenințată cu un cuțit

Bărbat reținut după ce ar fi violat o femeie în Sectorul 2 al Capitalei. Victima, amenințată cu un cuțit

Un bărbat a fost reținut, sâmbătă, pentru 24 de ore după ce ar fi violat o femeie și ar fi lipsit-o de libertate în Sectorul 2 al Capitalei. Suspectul a fost identificat și prins de polițiști la scurt timp după ce victima a sunat la 112.
Trump, la 250 de ani de independență a SUA: „Visul american s-a întors/Nu vrem comuniști în țara noastră”
Trump, la 250 de ani de independență a SUA: „Visul american s-a întors/Nu vrem comuniști în țara noastră”
Furtunile perturbă festivitățile din Washington. Americanii au fost evacuați din National Mall
Furtunile perturbă festivitățile din Washington. Americanii au fost evacuați din National Mall
SUA au marcat 250 de ani de independență sub caniculă. Trump: vremea nu i-a ținut acasă pe americani
SUA au marcat 250 de ani de independență sub caniculă. Trump: vremea nu i-a ținut acasă pe americani
Ilie Dobre, verdict dur despre fotbalul românesc: „Este în scădere”. Ce spune că trebuie schimbat
Ilie Dobre, verdict dur despre fotbalul românesc: „Este în scădere”. Ce spune că trebuie schimbat
Ilie Dobre: Ion Cristoiu mi-a aruncat articolele la coș mai bine de o lună. Fotbalul i-a schimbat cariera
Ilie Dobre: Ion Cristoiu mi-a aruncat articolele la coș mai bine de o lună. Fotbalul i-a schimbat cariera
Alexandra-Valentina Dumitru
04 iul. 2026, 17:25, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Potrivit Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, incidentul s-ar fi petrecut în noaptea de vineri spre sâmbătă. În jurul orei 01:15, o femeie a sesizat prin apel la 112 că a fost victima unui viol.

Polițiștii Secției 8 s-au deplasat la persoana vătămată pentru a-i acorda sprijin și protecție, în timp ce mai multe echipaje din cadrul Secțiilor 8 și 9 au început căutările pentru identificarea suspectului.

Pe baza semnalmentelor oferite de victimă, un echipaj al Secției 8 Poliție, aflat în patrulare împreună cu un jandarm din cadrul Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București, a observat pe Șoseaua Iancului un bărbat care corespundea descrierii.

La vederea forțelor de ordine, acesta ar fi încercat să fugă și nu s-ar fi conformat somațiilor, însă a fost urmărit, prins și imobilizat.

Polițiștii au găsit în apropierea locului urmăririi un cuțit despre care există indicii că ar fi fost folosit la comiterea faptei și pe care suspectul l-ar fi aruncat sub o mașină înainte de a fi prins.

Anchetatorii au stabilit că, între orele 00:55 și 01:05, femeia se deplasa pe strada Măgura Vulturului din Sectorul 2, când ar fi fost abordată de bărbat. Acesta i-ar fi acoperit gura cu mâna și ar fi amenințat-o cu un cuțit, obligând-o să meargă într-o parcare din apropiere.

Potrivit poliției, bărbatul ar fi agresat-o sexual și ar fi încercat să o dezbrace, după care ar fi întreținut cu aceasta un act sexual oral fără consimțământul victimei.

Cum a reușit femeia să scape de agresor

Pentru a scăpa, femeia i-ar fi propus agresorului să se deplaseze către locuința sa. Ajunsă în apropierea domiciliului, aceasta ar fi profitat de un moment de neatenție al bărbatului, a intrat în scara blocului și a blocat accesul acestuia, după care a apelat numărul de urgență 112.

Suspectul a fost dus la sediul poliției pentru audieri, iar, în baza probatoriului administrat, a fost reținut pentru 24 de ore. Duminică, acesta urmează să fie prezentat Judecătoriei Sectorului 2 cu propunere de arestare preventivă.

Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Secției 8 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de viol și lipsire de libertate în mod ilegal.

Recomandarea video

BREAKING | Tribunalul București anunță că pregătește completuri specializate în ONG-uri, după cele specializate în partide politice
G4Media
Aici s-a născut Gigi Becali » Satul care nu mai există și drama ascunsă din spatele patronului FCSB: aruncați din vagoanele de vite în mijlocul Bărăganului
GSP.ro
Un cartier întreg din Bilbao s-a mobilizat pentru salvarea afacerii cu flori a românilor Nina și Ion. Gestul impresionant a fost preluat de toată presa iberică
Gandul
Alertă la granița României! Avioanele de vânătoare au decolat de urgență
Cancan
FOTO. Imagini hot cu Monica Roșu. Campioana olimpică, în costum de baie, la 39 de ani
Prosport
Capsula timpului din Israel. O peșteră neatinsă de 400.000 de ani rescrie ce știam despre pre-neanderthalieni
Libertatea
Meteorologii AccuWeather anunță ploi, frig și temperaturi de doar 7 grade Celsius în luna iulie, în România. Care sunt orașele în care vara e ca iarna
CSID
O stație de autobuz în formă de sardină pusă pe frigăruie va costa 1,5 milioane de euro
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da