Ursoaică eutanasiată în Poiana Brașov după ce s-a întors lângă un hotel. Este al 11-lea urs omorât de autorități

Echipa de intervenție a acționat în apropierea Hotelului Piatra Mare, după ce prezența ursoaicei a fost semnalată din nou în stațiune.

Animalul a fost identificat pe baza crotaliului pe care îl purta. Verificările au arătat că ursoaica fusese capturată tot în Poiana Brașov, relocată și apoi revenise în apropierea zonelor frecventate de turiști.

„Având în vedere că aceasta a fost alungată de mai multe ori și s-a constatat, în urma identificării după crotaliul pe care îl avea, că și anul trecut a mai fost capturată tot în Poiană, relocată și s-a întors în aceeași zonă, comisia a luat decizia eutanasierii ei”, a transmis Primăria Brașov.

Al 11-lea urs omorât la Brașov în acest an

Ursoaica este al 11-lea exemplar omorât de autorități în municipiul Brașov de la începutul anului 2026, potrivit informațiilor publicate joi. Mai multe dintre animalele eutanasiate sau împușcate fuseseră anterior capturate și relocate, dar reveniseră în zonele locuite.

Brașovul se confruntă în acest an cu o creștere puternică a numărului de apariții ale urșilor în cartiere, în Poiana Brașov și în apropierea unităților de cazare.

Numai în luna mai au fost înregistrate peste 120 de apeluri la 112 privind prezența urșilor în municipiu. Într-o singură noapte, autoritățile au primit 25 de sesizări, un record pentru Brașov. În 70 dintre cazurile raportate în luna mai, animalele nu au mai fost găsite la sosirea patrulelor, iar în alte aproximativ 50 de situații au fost alungate către pădure.

Potrivit estimărilor specialiștilor comunicate de municipalitate, în pădurile care aparțin municipiului Brașov trăiesc aproximativ 110 urși, în condițiile în care numărul considerat optim pentru această suprafață ar fi de aproximativ 12 exemplare.