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De ce nu ar trebui să pui cutia cu ouă direct în frigider. Riscul despre care avertizează specialiștii

Cutia de carton a ouălor poate ascunde bacterii precum salmonella. Iată de ce specialiștii recomandă să nu o așezi niciodată direct în frigider.
De ce nu ar trebui să pui cutia cu ouă direct în frigider. Riscul despre care avertizează specialiștii
Andreea Tobias
03 iul. 2026, 15:58, Știrile zilei
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Ouăle sunt vândute în cutii de carton cu capacități diferite, de la 10 până la 20 de bucăți, mult peste spațiul disponibil în compartimentul special al frigiderului, care oferă de obicei doar 6 locuri. Pentru a le face loc, mulți oameni pun pur și simplu întreaga cutie în frigider. Este o greșeală, potrivit demotivateur.fr.

Ouăle pot fi lăsate la temperatura camerei, în cutia originală, cu câteva precauții.

Ce se ascunde, de fapt, pe cutia de ouă

Ambalajele de ouă nu sunt foarte curate, iar suprafața de carton e greu de igienizat. Organizația germană de protecție a consumatorilor Zentrale VerbraucherBerlin a atras atenția că pe cutie pot rămâne urme de materii fecale și bacterii precum salmonella, provenite direct de pe cojile ouălor. Aceste urme pot rămâne lipite în alveolele cutiei, iar introducerea ei în frigider riscă să contamineze alte alimente.

Specialiștii recomandă să nu clătiți niciodată ouăle înainte de a le pune la păstrare. Coaja are o barieră protectoare subțire care împiedică pătrunderea bacteriilor în interior, iar spălarea poate afecta tocmai această protecție naturală.

Ce recomandă specialiștii

Cutiile de ouă ar trebui aruncate după utilizare și nu refolosite. De asemenea, este important să vă spălați pe mâini și să curățați ustensilele de bucătărie care au intrat în contact cu ouăle crude, pentru a evita răspândirea bacteriilor pe alte alimente sau suprafețe.

Pentru depozitare, fie în frigider, fie la temperatura camerei, sunt recomandate cutiile reutilizabile din sticlă sau plastic, mai ușor de spălat. Odată fierte, ouăle nu mai prezintă niciun risc.

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