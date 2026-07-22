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Ai mâncat salată verde recent? Simptomele care pot indica o infecție periculoasă

Un focar de ciclosporioză, legat de salata iceberg tăiată, afectează mai multe state din SUA. Mulți oameni se întreabă dacă ar trebui să fie îngrijorați, după ce au mâncat recent salată.
Ai mâncat salată verde recent? Simptomele care pot indica o infecție periculoasă
Andreea Tobias
22 iul. 2026, 16:15, Știrile zilei
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Autoritățile federale de sănătate au găsit o legătură între salata iceberg servită la Taco Bell și o parte din focar. Lanțul de fast-food a retras produsul din meniu, în cinci state, conform Usa Today.

Compania Taylor Farms de Mexico a retras, la rândul ei, produse din salată iceberg vândute la Walmart, sub marca Marketside. Acestea erau distribuite și către restaurante și alți clienți din HoReCa.

Administrația americană pentru Alimente și Medicamente recomandă evitarea salatei iceberg retrase. Este vorba despre produse cu termen de valabilitate între 18 iulie și 3 august. Agenția recomandă evitarea salatei de la Taco Bell dacă nu se cunoaște proveniența. Cei care au cumpărat produsele vizate ar trebui să le arunce. Trebuie curățate și suprafețele cu care salata a intrat în contact.

Ce a spus secretarul american al Sănătății

Secretarul american al Sănătății, Robert F. Kennedy Jr., a declarat, într-o conferință de presă, că focarul ar fi sub control. Potrivit acestuia, autoritățile au făcut analize amănunțite, inclusiv epidemiologice, și au identificat sursa contaminării. El a precizat că, împreună cu firmele implicate, s-a dispus deja retragerea produselor de pe piață.

Simptome și perioada de incubație

Potrivit CDC, simptomele apar de obicei la două zile până la două săptămâni de la ingerarea parazitului Cyclospora. Cel mai frecvent simptom este diareea apoasă, uneori severă. Pot apărea și crampe abdominale, greață, oboseală, febră sau pierdere în greutate. Boala poate dura de la câteva zile până la o lună, fără tratament.

Când trebuie mers la medic

Consultul medical e recomandat dacă diareea persistă, apare deshidratare, febră mare sau sânge în scaun. Tratamentul standard implică un antibiotic. Vindecarea nu oferă imunitate de durată, iar o nouă expunere poate cauza reinfectare.

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