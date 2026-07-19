Cea mai bună metodă de spălare a fructelor și legumelor, conform experților

Majoritatea produselor proaspete ajunge la cumpărători fără agenți patogeni periculoși, arată un specialist în știința alimentelor de la Universitatea Rutgers, citat de Real Simple.

FDA recomandă evitarea săpunurilor sau detergenților la spălarea fructelor și legumelor. Aceste produse pot lăsa reziduuri care ar putea afecta sănătatea. Un studiu a comparat apa de la robinet cu oțetul și produsele comerciale de curățare. Apa simplă a obținut cele mai bune rezultate împotriva bacteriilor precum E. coli, Listeria și Salmonella.

Apa de la robinet bate oțetul și bicarbonatul. Metoda recomandată pentru spălarea fructelor și legumelor

Specialiștii recomandă clătirea, deoarece murdăria este îndepărtată imediat, nu rămâne în apa în care sunt ținute fructele și legumele. Legumele foarte murdare, precum prazul, pot fi înmuiate mai întâi. Specialistul recomandă frecarea ușoară cu mâinile pentru a îndepărta urmele de contaminanți.

Dacă alegi înmuierea, clătește apoi produsele timp de un minut sub apă rece.

Ce faci cu fructele și legumele cu coajă tare sau delicate?

Pentru mere, cartofi sau morcovi, o perie pentru legume ajută la îndepărtarea murdăriei și a nisipului.

Fructele de pădure ar trebui depozitate nespălate și clătite doar înainte de consum. Spălarea lor prematură favorizează dezvoltarea mucegaiului în frigider, arată sursa citată.

Chiar și fructele necomestibile la coajă, precum avocado sau mango, trebuie clătite înainte de tăiere, pentru ca murdăria să nu ajungă pe pulpă.

Fructele și legumele preambalate trebuie spălate din nou? Răspunsul specialiștilor

Pachetele de legume spălate în prealabil nu necesită o nouă spălare, potrivit experților. Repetarea spălării poate crește riscul de contaminare încrucișată cu bacterii din bucătărie.