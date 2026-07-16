CDC investighează un focar misterios care a îmbolnăvit peste 400 de persoane

Focarul afectează cel puțin patru state americane – Michigan, Ohio, Virginia de Vest și Kentucky. Peste 400 de persoane au fost infectate cu parazitul Cyclospora cayetanensis, potrivit ScienceDaily. Autoritățile continuă ancheta pentru a identifica alimentul contaminat care a declanșat îmbolnăvirile.

Persoanele afectate au început să prezinte simptome la sfârșitul lunii iunie. Ancheta epidemiologică este în desfășurare, iar autoritățile îi intervievează pe pacienți pentru a afla ce alimente au consumat în cele două săptămâni dinaintea apariției simptomelor.

Anchetatorii nu au reușit încă să stabilească ce produs alimentar se află la originea focarului.

Numărul cazurilor ar putea fi mai mare

Bilanțul oficial ar putea reprezenta doar o parte din numărul total al îmbolnăvirilor. Unele persoane infectate nu solicită îngrijiri medicale, iar altele nu sunt testate pentru Cyclospora.

De asemenea, pot trece câteva săptămâni până când autoritățile stabilesc dacă un caz este legat de focarul investigat. Ancheta ar putea arăta că infecțiile s-au răspândit și în alte state.

În paralel, autoritățile investighează și alte grupuri de cazuri apărute în Statele Unite după începutul lunii mai.

Ce alimente pot transmite infecția cu Cyclospora

Ciclosporiaza este o infecție intestinală provocată de parazitul microscopic Cyclospora cayetanensis. Oamenii se infectează, de regulă, după ce consumă alimente proaspete contaminate, în special fructe, legume și plante aromatice consumate crude.

Infecția nu pune, de regulă, viața în pericol, însă unele persoane pot dezvolta forme severe și pot avea nevoie de spitalizare.

Simptomele apar, în general, la aproximativ o săptămână de la infectare, dar perioada poate varia între două zile și peste două săptămâni. Printre manifestările frecvente se numără diareea apoasă, crampele abdominale, greața, oboseala, lipsa poftei de mâncare și scăderea în greutate.

În lipsa tratamentului, simptomele pot persista câteva zile, o lună sau chiar mai mult și pot dispărea și reapărea.