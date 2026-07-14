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Lidl retrage o înghețată de la raft. Contravaloarea este returnată chiar și fără bon

ANSVSA anunță rechemarea unui lot de înghețată Gelatelli stil Dubai, comercializată la Lidl, din cauza posibilei prezențe a nucilor caju.
Lidl retrage o înghețată de la raft. Contravaloarea este returnată chiar și fără bon
Andreea Tobias
14 iul. 2026, 12:59, Social
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ANSVSA a anunțat rechemarea unui produs de înghețată Gelatelli, vândut în magazinele Lidl din România. Furnizorul Motido GmbH & Co. KG recheamă produsul din cauza posibilei prezențe a nucilor caju.

Este vorba despre înghețata Gelatelli cu sos de cacao, bucăți de ciocolată și pastă de fistic, ambalaj de 500 ml. Lotul vizat este D2W48J25R1, cu termen de valabilitate 24 noiembrie 2027, potrivit anunțului ANSVSA.

Cine este afectat de risc

Persoanele alergice la caju sunt rugate să nu consume înghețata din acest lot. Riscul reacțiilor alergice nu poate fi exclus, potrivit informațiilor transmise de autoritate. Pentru consumatorii fără alergie la nuci caju, produsul rămâne sigur pentru consum.

Lidl România a retras deja produsul de la vânzare din toate magazinele rețelei. Clienții pot returna înghețata în orice magazin Lidl, indiferent de locul cumpărării. Contravaloarea va fi rambursată integral, chiar și fără prezentarea bonului fiscal.

Rechemarea vizează exclusiv lotul menționat, celelalte produse Gelatelli nefiind afectate de această măsură.

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