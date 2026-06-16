Alertă pentru proprietarii de pisici: hrană retrasă de la vânzare după descoperirea unor fibre de plastic

ANSVSA avertizează că hrana umedă pentru pisici Coshida Selection 405g, vândută la Lidl, a fost retrasă după descoperirea unor fibre de plastic albastru în produs.

Produsul retras este Coshida Selection – hrană umedă pentru pisici, bucăți în aspic cu ficat și vită, 405g. În urma verificărilor de calitate, producătorul Partner in Pet Food NL BV a identificat fibre de plastic albastru în compoziție.

Rechemarea este voluntară și reprezintă o măsură preventivă pentru protejarea sănătății animalelor. Consumatorii sunt rugați să nu administreze produsul pisicilor.

Ce termene de valabilitate sunt afectate

Sunt vizate produsele cu termenele de valabilitate 02.04.2028 și 03.04.2028. Orice alt lot cu alte date nu face obiectul rechemării.

Produsul poate fi returnat în orice magazin Lidl din România. Contravaloarea va fi rambursată integral, chiar și fără bon fiscal.

Pentru informații suplimentare, consumatorii pot contacta Lidl la numărul 0800 896 622 sau pe e-mail la [email protected]. Detaliile complete sunt disponibile pe site-ul oficial ANSVSA.