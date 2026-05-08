Carrefour retrage de la comercializare mai multe sortimente de arahide. Care sunt orașele vizate?

ANSVSA informează că lanțul de magazine Carrefour retrage de pe rafturi un sortiment de alune. Toți clienții care l-au cumpărat din București, Ploiești, Constanța, Iași, Cluj, Timișoara, Brașov, dar și altele, sunt rugați să le returneze.
Sursa foto: Carrefour
Daiana Rob
08 mai 2026, 10:03, Social

Rechemarea a fost făcută la solicitarea furnizorului. Motivul rechemării este posibila depășire a limitelor admise de limitelor admise pentru contaminanții aflatoxina B1 și aflatoxine totale, informează ANSVSA. 

Produsele retrase sunt acestea:

  • ARAHIDE DECOJITE CRUDE (200 g)

 Brand: Depal

 Cod de bare (EAN): 5941232412764

Loturi/Expirație: LC1/26.02.2027, LD1/26.02.2027, LC2/04.03.2027

  •  ARAHIDE DECOJITE CRUDE (500 g)

Brand: Depal

Cod de bare (EAN): 5941232408583

Loturi/Expirație: LC1/03.03.2027, LA2/04.03.2027, LC3/26.03.2027

 ARAHIDE DECOJITE PRĂJITE (150 g / 300 g / 500 g)

Brand: Carrefour Classic

Coduri de bare: 5941232411828, 5941232411835, 5941232411842

Loturi vizate: Toate loturile cu termene de expirare în noiembrie 2026 menționate în listă (ex: LG316, LA355, LA376).

 ANSVSA îi îndeamnă pe românii care au cumpărat aceste sortimente de arahide să nu le consume. Aceștia sunt rugați să le returneze în magazinele Carrefour de unde au fost cumpărate. Banii vor fi returnați clienților fără a fi necesară prezentarea unui bon fiscal. 

Care sunt magazinele vizate?

Alerta este valabilă pentru punctele de vânzare Carrefour, Market și Supeco la nivel național, incluzând orașe precum București, Ploiești, Constanța, Iași, Cluj, Timișoara, Brașov, dar și Galați, Reșița, Slobozia, Cernavodă, Slatina, Vrancea, Vaslui, dar și altele, care pot fi consultate în comunicatul publicat pe pagina de Facebook ANSVSA. 

