ANSVSA: Amenzi de 280.000 de lei și două firme suspendate în urma controalelor pe Litoral

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a continuat controalele desfășurate în cadrul Comandamentului Estival Regional 2026 pentru verificarea respectării normelor de siguranță alimentară în stațiunile de pe Litoral.

Astfel, în perioada 20–26 iulie, inspectorii au controlat 239 de unități, dintre care 154 de restaurante și alte unități de alimentație publică, opt pizzerii, două firme de catering, două cofetării și patiserii, 20 de laboratoare de cofetărie și patiserie, cinci supermarketuri și hypermarketuri, 33 de magazine alimentare și 15 alte unități de comercializare a produselor alimentare.

În urma verificărilor au fost aplicate 26 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 280.000 de lei, iar pentru două unități a fost dispusă suspendarea activității, după ce au fost identificate deficiențe cu impact asupra siguranței alimentelor.

Igienă necorespunzătoare

Printre principalele nereguli constatate se numără întreținerea necorespunzătoare a spațiilor și echipamentelor utilizate pentru procesarea și comercializarea alimentelor, manipularea produselor cu încălcarea normelor sanitare, etichetarea și ambalarea necorespunzătoare, comercializarea în spații neautorizate sau fără respectarea condițiilor de igienă și depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare.

„Rezultatele acestei etape confirmă că acțiunile de control desfășurate în cadrul Comandamentului Estival Regional 2026 contribuie la menținerea unui nivel ridicat de siguranță alimentară în zonele turistice. Inspectorii ANSVSA vor continua verificările cu aceeași fermitate pe tot parcursul sezonului estival”, a declarat președintele ANSVSA, Alexandru Nicolae Bociu.