Prima pagină » Social » ANSVSA: Amenzi de 280.000 de lei și două firme suspendate în urma controalelor pe Litoral

ANSVSA: Amenzi de 280.000 de lei și două firme suspendate în urma controalelor pe Litoral

Inspectorii ANSVSA au verificat 239 de unități de alimentație publică și comerț alimentar de pe Litoral, în perioada 20–26 iulie. S-au aplicat 26 de amenzi în valoare totală de 280.000 de lei, iar două unități au fost suspendate din cauza neregulilor care puneau în pericol siguranța alimentelor.
ANSVSA: Amenzi de 280.000 de lei și două firme suspendate în urma controalelor pe Litoral
sursa foto: ANSVSA / Facebook
Laura Buciu
29 iul. 2026, 10:12, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a continuat controalele desfășurate în cadrul Comandamentului Estival Regional 2026 pentru verificarea respectării normelor de siguranță alimentară în stațiunile de pe Litoral.

Astfel, în perioada 20–26 iulie, inspectorii au controlat 239 de unități, dintre care 154 de restaurante și alte unități de alimentație publică, opt pizzerii, două firme de catering, două cofetării și patiserii, 20 de laboratoare de cofetărie și patiserie, cinci supermarketuri și hypermarketuri, 33 de magazine alimentare și 15 alte unități de comercializare a produselor alimentare.

În urma verificărilor au fost aplicate 26 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 280.000 de lei, iar pentru două unități a fost dispusă suspendarea activității, după ce au fost identificate deficiențe cu impact asupra siguranței alimentelor.

Igienă necorespunzătoare

Printre principalele nereguli constatate se numără întreținerea necorespunzătoare a spațiilor și echipamentelor utilizate pentru procesarea și comercializarea alimentelor, manipularea produselor cu încălcarea normelor sanitare, etichetarea și ambalarea necorespunzătoare, comercializarea în spații neautorizate sau fără respectarea condițiilor de igienă și depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare.

„Rezultatele acestei etape confirmă că acțiunile de control desfășurate în cadrul Comandamentului Estival Regional 2026 contribuie la menținerea unui nivel ridicat de siguranță alimentară în zonele turistice. Inspectorii ANSVSA vor continua verificările cu aceeași fermitate pe tot parcursul sezonului estival”, a declarat președintele ANSVSA, Alexandru Nicolae Bociu.

Recomandarea video

Teren cumpărat de compania de stat Nuclearelectrica de 16 ori mai scump / Cum a fost „evaporată” protecția statului în proiectul reactoarelor nucleare mici de la Doicești
G4Media
Iată DOSARUL COMPLET de la Securitate al lui Dan Șucu, informatorul „Mircea Crișan”: „Voi respecta toate indicațiile” + „Timid, greoi în gândire, bâlbâit. Un mediocru necesar!”
GSP.ro
„București, în șantier”. Episodul 6. Bulevardul Lacul Tei, sau „Drumul Crucii” din Sectorul 2. Cum se prezintă lucrările la linia de tramvai 16, acolo unde șoferii sunt deja exasperați
Gandul
O fetiță de 7 ani s-a înecat la piscină, în Sunny Beach. Românii cer ajutor pentru a afla condițiile în care s-a stins
Cancan
Imagini incendiare! Natalia Mateuț s-a dezlănțuit pe iaht, în costum de baie
Prosport
Rareș Bogdan, despre mutările lui Ilie Bolojan: Deciziile lui sunt pregătite, din umbră, de doi oameni. El nu știe politică
Libertatea
Nu mânca pepene roșu dacă ai una dintre aceste 5 afecțiuni! Urmările pot fi dintre cele mai severe
CSID
Audi Q9 debutează oficial. Noul SUV de lux cu 7 locuri intră în lupta cu BMW X7 și Mercedes-Benz GLS
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia