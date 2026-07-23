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Măsurile ANSVSA pentru protecția animalelor și siguranța alimentelor, după inundații

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a transmis un set de măsuri obligatorii și recomandări destinate populației din localitățile afectate de inundații și viituri. Instituția avertizează că fenomenele meteo extreme favorizează răspândirea unor boli infecțioase care se pot transmite de la animale la oameni.
Măsurile ANSVSA pentru protecția animalelor și siguranța alimentelor, după inundații
Sursă foto: Captură video / IPJ Prahova
Radu Mocanu
23 iul. 2026, 10:27, Social
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„Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) transmite un set de măsuri stricte destinate cetățenilor din localitățile afectate de inundații și viituri. Inundațiile și fenomenele meteo extreme creează condiții propice pentru răspândirea unor boli infecțioase grave care se pot transmite de la animale la oameni, motiv pentru care respectarea acestor recomandări este esențială pentru protecția animalelor și a sănătății publice”, se arată într-un comunicat de presă. 

Evacuarea animalelor și monitorizarea sănătății

Autoritățile recomandă proprietarilor de animale să nu folosească apă provenită din bălți sau fântâni contaminate pentru adăpare. Totodată, instituția solicită eliminarea furajelor care au intrat în contact cu apa, pentru a preveni apariția micotoxinelor, iar stocurile rămase trebuie depozitate în spații ferite de infiltrații. 

În privința protecției animalelor, ANSVSA recomandă evacuarea acestora din grajdurile aflate în zone inundabile și mutarea lor în locuri înalte, unde să beneficieze de un spațiu uscat. Proprietarii sunt sfătuiți să monitorizeze zilnic starea de sănătate a animalelor și să contacteze medicul veterinar la apariția oricăror semne de boală. 

Regulile privind gestionarea cadavrelor

De asemenea, este emis un avertisment împotriva aruncării cadavrelor animale, punctând că proprietarii trebuie să contacteze autoritățile responsabile pentru neutralizarea cadavrelor. 

Avertizări privind alimentația

De asemenea, ANSVSA avertizează că toate produsele alimentare care au intrat în contact cu apa provenită din inundații sunt improprii consumului și recomandă utilizarea apei îmbuteliate pentru prepararea hranei. 

Fenomenele hidrometeorologice de miercuri au afectat mai multe județe, efectele fiind înregistrate în județele Argeș, Buzău, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Ialomița, Ilfov, Prahova și Vrancea, precum și în Capitală. 

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