Ministerul Sănătății dispune măsuri pentru protejarea populației din zonele afectate: Monitorizarea apei și asigurarea stocurilor de vaccinuri și medicamente

„Ministerul Sănătății a solicitat direcțiilor de sănătate publică să ia toate măsurile necesare pentru protejarea sănătății populației din zonele afectate de inundații”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de minister.

Monitorizarea fântânilor și suplimentarea resursei medicale

Astfel, direcțiile de sănătate publică vor asigura supravegherea epidemiologică în zonele afectate, monitorizarea calității apei potabile și dezinfecția fântânilor, precum și suplimentarea stocurilor de medicamente, materiale sanitare și vaccinuri în regiunile grav afectate.

Recomandări pentru prevenirea îmbolnăvirilor

Ministerul Sănătății a transmis o serie de recomandări pentru populația din zonele afectate. Autoritățile recomandă consumul exclusiv de apă îmbuteliată sau apă fiartă și răcită și evitarea utilizării apei din fântâni până la confirmarea potabilității acesteia.

De asemenea, este indicat consumul de alimente ambalate sau preparate termic și respectarea strictă a regulilor de igienă, inclusiv evitarea contactului cu animalele moarte.

Oficialii recomandă că apa contaminată nu trebuie utilizată pentru spălatul vaselor, igiena orală, prepararea hranei pentru bebeluși sau producerea de gheață. În situațiile în care fierberea apei nu este posibilă, autoritățile recomandă dezinfecția chimică a acesteia.

Persoanele care prezintă simptome precum febră, diaree, vărsături sau alte semne de boală sunt sfătuite să se adreseze cât mai rapid unui medic.

„În astfel de situații, prevenția și intervenția rapidă sunt esențiale. Prioritatea noastră este ca fiecare persoană afectată să beneficieze de asistența medicală de care are nevoie și să prevenim apariția îmbolnăvirilor”, a transmis Cseke Attila, ministrul interimar al Sănătății.

Efectele inundațiilor

Cele mai afectate județe au fost Dolj și Prahova. În cursul nopții, pompierii din Dolj au intervenit în 49 de situații de urgență. 31 dintre intervenții au vizat îndepărtarea copacilor căzuți pe carosabil și peste autoturisme parcate, 15 au fost pentru evacuarea apei din locuințe și curți.

În județul Prahova,pompierii intervin pentru evacuarea apei din gospodării și locuințe, iar în jurul orei 04:00, ISU Prahova a emis un mesaj RO-ALERT după instituirea Codului Roșu de inundații pe afluenții râului Provița.

În plus, Institutul Național de Hidrologie a emis miercuri Cod Roșu de inundații pentru râuri din județele Dâmbovița și Prahova.