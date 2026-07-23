INHGA: Cod Galben de viituri și posibile inundații locale în cinci județe

„Ca urmare a precipitațiilor prognozate și a propagării, sunt posibile scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundații locale, precum și creșteri de debite și niveluri, cu posibile depășiri ale Cotelor de Atenție”, informează INHGA.

Potrivit hidrologilor, vor fi afectate sectoare de râuri din județele: Dâmbovița, Prahova, Ialomița, Constanța și Tulcea, în bazinul hidrografic Ialomiţa și râurile din Dobrogea.

Potrivit INHGA, avertizarea hidrologică pentru celelalte râuri vizate anterior a fost ridicată.

Cetățenii care locuiesc sau se află în zonele vizate de avertizare trebuie să evite traversarea cursurilor de apă și deplasarea în apropierea malurilor, torenților sau a zonelor inundabile.

Aceștia trebuie nici să nu încerce să nu încerce să treacă prin ape curgătoare, dar și să își protejeze bunurile aflate în zone expuse.

„Totodată, este importantă urmărirea comunicărilor oficiale și respectarea indicațiilor transmise de autorități”, transmite INHGA.

Hidrologii monitorizează evoluția situației și vor reveni cu actualizări, dacă evoluția vremii o va impune.