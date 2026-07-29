Fermele industriale de pui ar putea favoriza răspândirea unei bacterii care provoacă diaree și gastroenterită, arată un studiu

Concluziile cercetării, citată de Euronews, atrag atenția asupra modului în care schimbările produse de activitatea umană pot influența apariția și transmiterea bolilor infecțioase.

Bacteria s-ar răspândi de peste 100 de ori mai ușor

Pentru studiu, cercetătorii au analizat aproximativ 2.800 de genomuri bacteriene prelevate de la găini și păsări sălbatice din 30 de țări, în perioada 1979–2024. Rezultatele indică faptul că dezvoltarea fermelor industriale de păsări a dus la o creștere de peste 100 de ori a răspândirii bacteriei Campylobacter. Potrivit autorilor, păsările reprezintă un rezervor important pentru numeroși agenți patogeni, iar concentrarea unui număr uriaș de animale în spații restrânse facilitează transmiterea microorganismelor și crește riscul ca acestea să ajungă în lanțul alimentar.

Populația mondială de găini a crescut spectaculos

Cercetătorii arată că numărul găinilor crescute la nivel mondial a crescut de aproximativ șapte ori față de anii 1960, ajungând în prezent la aproximativ 31 de miliarde de păsări. Această extindere fără precedent a producției avicole oferă bacteriilor oportunități mult mai mari de a circula între efectivele de păsări și de a se adapta la noile condiții. „Fermele industriale au creat unul dintre cele mai mari habitate pentru animale de pe planetă. Rezultatele noastre arată că schimbările produse de activitatea umană pot favoriza răspândirea bolilor infecțioase”, a explicat Sam Sheppard, coordonatorul studiului.

De ce este periculoasă bacteria Campylobacter

Organizația Mondială a Sănătății include Campylobacter printre cele patru cauze principale ale bolilor diareice de origine bacteriană. Infecția provoacă, de regulă, diaree, dureri abdominale, febră, greață, vărsături și dureri de cap, simptome care persistă, în majoritatea cazurilor, între trei și șase zile. Deși majoritatea persoanelor se recuperează fără complicații, boala poate deveni gravă pentru copiii mici, vârstnici și persoanele cu sistem imunitar slăbit. Studiul estimează că între 60% și 80% dintre infecțiile umane cu această bacterie provin din tulpini asociate găinilor.

O altă îngrijorare: rezistența la antibiotice

Autorii avertizează că adaptarea bacteriei la mediul din fermele industriale ar putea favoriza și apariția unor caracteristici care îi cresc rezistența la antibiotice. Rezistența antimicrobiană este considerată una dintre cele mai mari amenințări pentru sănătatea publică la nivel mondial, deoarece reduce eficiența tratamentelor disponibile împotriva infecțiilor bacteriene. Potrivit cercetătorilor, înțelegerea modului în care practicile agricole influențează evoluția bacteriilor este esențială pentru reducerea riscului de boli transmise prin alimente și pentru limitarea dezvoltării rezistenței la antibiotice.

Specialiștii cer o monitorizare mai atentă

Autorii studiului subliniază că rezultatele nu înseamnă că produsele din carne de pasăre sunt, în mod automat, nesigure pentru consum, ci evidențiază importanța măsurilor de biosecuritate în ferme, a controlului sanitar-veterinar și a preparării corecte a alimentelor. Ei consideră că monitorizarea continuă a bacteriilor din ferme și îmbunătățirea practicilor de creștere a păsărilor vor avea un rol important în limitarea riscurilor pentru sănătatea publică.