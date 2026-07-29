O aplicație propune o idee veche de mii de ani: plătești cu timpul și cunoștințele tale, nu cu bani

Potrivit Euronews, conceptul transformă trocul tradițional într-o platformă digitală, în care moneda de schimb nu mai este banul, ci experiența și cunoștințele fiecăruia.

Cum funcționează sistemul

Aplicația, dezvoltată de doi antreprenori spanioli și denumită SACO, elimină complet plata în bani. În schimb, fiecare serviciu oferit este recompensat în minute. Timpul acumulat poate fi folosit ulterior pentru a solicita ajutor din partea altor utilizatori. Astfel, un specialist în fiscalitate poate primi lecții de limba japoneză în schimbul consultanței oferite pentru completarea unei declarații fiscale. La fel, un profesor de limbi străine poate învăța fotografie, iar cineva cu experiență în inteligență artificială poate primi ajutor pentru organizarea unei vacanțe, fără ca între participanți să circule bani.

Ideea din spatele aplicației

Creatorii platformei spun că aproape orice persoană are o abilitate care poate fi utilă altcuiva. Mulți oameni însă nu își valorifică aceste competențe, fie pentru că nu se consideră profesioniști, fie pentru că nu au găsit până acum o modalitate simplă de a le oferi altora. În loc să transforme aceste cunoștințe într-o sursă de venit, aplicația le transformă într-o „monedă.” Iar aceasta poate fi folosită pentru a accesa alte servicii.

De ce revine trocul în actualitate

Potrivit dezvoltatorilor, trocul nu a dispărut niciodată complet, însă interesul pentru acest model crește în perioadele de incertitudine economică. Inflația și scumpirea costului vieții îi determină pe mulți oameni să caute alternative pentru reducerea cheltuielilor, iar economia colaborativă câștigă tot mai mult teren. În acest context, timpul și competențele personale devin resurse care pot avea o valoare comparabilă cu banii.

O alternativă la economia tradițională

Platforma reunește utilizatori cu pregătiri foarte diferite. Pe lângă profesori, consultanți fiscali sau designeri grafici, aplicația include persoane care oferă lecții de muzică, gătit, sport, fotografie, planificarea călătoriilor sau consultanță în domeniul inteligenței artificiale. Chiar și aptitudini care nu sunt considerate, în mod obișnuit, profesii pot deveni servicii căutate de alți membri ai comunității.

Tehnologia încearcă să păstreze contactul uman

Creatorii SACO spun că aplicația răspunde și unei nevoi tot mai vizibile într-o lume dominată de inteligența artificială. Deși instrumente precum ChatGPT sau alți asistenți virtuali pot oferi rapid răspunsuri la numeroase întrebări, ele nu pot înlocui complet experiența practică. Nici contextul personal sau procesul de învățare directă dintre oameni. Pentru a crește încrederea între utilizatori, platforma include un sistem de evaluare similar celui folosit de aplicațiile de transport sau de închiriere de locuințe.

Timpul, noua monedă

Dezvoltatorii consideră că succesul unor astfel de platforme arată că unele dintre cele mai vechi idei economice pot fi adaptate erei digitale. În locul bancnotelor, cardurilor sau transferurilor bancare, utilizatorii plătesc cu ceea ce știu să facă și cu timpul pe care sunt dispuși să îl ofere altora. Dacă astfel de modele vor continua să se extindă, economia colaborativă ar putea deveni o alternativă tot mai atractivă pentru cei care vor să economisească bani, dar și să își valorifice competențele într-un mod diferit.