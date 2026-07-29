Tragedie în Prahova. Un bărbat a murit după ce a fost luat de ape în timp ce traversa un râu cu căruța

ISU Prahova a anunțat marți seara că pompierii intervin pentru căutarea unei persoane care a fost luată de apele râului Teleajen.

Sursa citată arată că acesta ar fi încercat să treacă râul cu o căruță, moment în care ar fi fost luat de apă.

Pompierii ajunși la fața locului au găsit calul și căruța și au început căutarea bărbatului.

Acțiunea a fost îngreunată de curenții puternici, iar într-o zonă a râului s-a format o cascadă.

Echipajele de intervenție au căutat victima pe mai multe sectoare ale râului Teleajen.

După ore de căutări, bărbatul de 53 de ani a fost găsit mort.

Au intervenit zece subofițeri și un ofițer cu o autospecială de stingere, o autospecială de primă intervenție și comandă, o barcă pentru sprijinirea operațiunilor de căutare, o ambulanță SMURD și o ambulanță de la SAJ Prahova.