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Tragedie în Prahova. Un bărbat a murit după ce a fost luat de ape în timp ce traversa un râu cu căruța

Un bărbat de 53 de ani a murit după ce a fost luat de apele râului Teleajen în timp ce încerca să traverseze cursul de apă cu o căruță, în comuna Izvoarele din județul Prahova. Pompierii l-au căutat ore în șir, intervenția fiind îngreunată de curenții puternici.
Tragedie în Prahova. Un bărbat a murit după ce a fost luat de ape în timp ce traversa un râu cu căruța
Sursa: ISU Prahova
Cosmin Pirv
29 iul. 2026, 07:29, Social
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ISU Prahova a anunțat marți seara că pompierii intervin pentru căutarea unei persoane care a fost luată de apele râului Teleajen.

Sursa citată arată că acesta ar fi încercat să treacă râul cu o căruță, moment în care ar fi fost luat de apă.

Pompierii ajunși la fața locului au găsit calul și căruța și au început căutarea bărbatului.

Acțiunea a fost îngreunată de curenții puternici, iar într-o zonă a râului s-a format o cascadă.

Echipajele de intervenție au căutat victima pe mai multe sectoare ale râului Teleajen.

După ore de căutări, bărbatul de 53 de ani a fost găsit mort.

Au intervenit zece subofițeri și un ofițer cu o autospecială de stingere, o autospecială de primă intervenție și comandă, o barcă pentru sprijinirea operațiunilor de căutare, o ambulanță SMURD și o ambulanță de la SAJ Prahova.

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