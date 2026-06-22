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Eurostat: România, singura țară din UE în care motorina s-a scumpit în luna mai

România este singura țară din Uniunea Europeană în care în luna mai 2026 motorina s-a scumpit, arată datele Eurostat prezentate luni.
Eurostat: România, singura țară din UE în care motorina s-a scumpit în luna mai
sursa foto:pixabay
Cosmin Pirv
22 iun. 2026, 15:56, Economic
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Statisticile oficiale europene arată că, în luna mai 2026, prețul combustibililor și al lubrifianților pentru transportul personal în UE a crescut cu 20,7% față de luna mai 2025. Creșterea vine după alte scumpiri de 12,9% în martie 2026 și de 20,8% în aprilie, comparativ cu aceleași luni din 2025. Până în februarie 2026, aceste prețuri erau, în general, în scădere atât la nivelul mediei UE, cât și în majoritatea țărilor membre ale UE.

Față de luna mai 2025, prețurile combustibililor și lubrifianților au crescut în toate țările UE în luna mai 2026. În patru țări, creșeterile înregistrate sunt de peste 30%: Bulgaria (+33,9 %), Luxemburg (+32,2 %), Lituania (+30,8 %) și România (+30,4 %). Cea mai mică creștere a fost înregistrată în Ungaria (+3,5 %), iar creșterile din celelalte țări au variat de la +12,7 % în Polonia la +29,2 % în Franța.

Eurostat: România, singura țară din UE în care motorina s-a scumpit

Prețurile motorinei și benzinei în UE în luna mai 2026 au crescut cu 29% pentru motorină și cu 16,2% pentru benzină față de luna mai 2025. În aprilie 2026, prețurile motorinei au crescut cu 33,7%, iar cele ale benzinei cu 13,6%.

Eurostat arată că, pe o bază lunară, consumatorii din UE au înregistrat o scădere a prețurilor motorinei cu 5,8%, în timp ce prețurile benzinei au crescut din nou, chiar dacă doar cu 0,8% față de aprilie 2026.

Între aprilie și mai 2026, prețurile motorinei au crescut doar în România (+1,6%) și au scăzut în restul țărilor UE. Cele mai mari scăderi s-au înregistrat în Germania (-11,9 %), Grecia (-8,5 %), Estonia (-8,4 %) și Irlanda (-8,1 %), în timp ce cele mai mici au fost înregistrate în Bulgaria (-0,7 %), Ungaria (-0,9 %) și Cipru (-1,5 %).

În ceea ce privește prețurile la benzină, 23 de țări din UE au înregistrat creșteri între aprilie și mai 2026, variind de la +6,9 % în Italia la +0,1 % în Croația și Ungaria. Pe de altă parte, Germania (-5,6 %), Irlanda (-2,0 %) și Suedia (-0,7 %) au înregistrat scăderi în luna mai față de luna precedentă.

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