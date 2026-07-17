Consilierul prezidențial Radu Burnete anunță ce s-a discutat la Cotroceni despre proiectul legii salarizării

Anunțul a fost făcut vineri, la capătul discuțiilor de la Palatul Cotroceni.

„Ministerul Muncii va organiza o serie de dezbateri cu toate familiile ocupaționale și apoi va reveni în fața partidelor cu o propunere”, a anunțat consilierul prezidențial.

Radu Burnete a mai spus că până acum Guvernul interimar a jucat „mai degrabă un rol de secretariat în această discuție”. De asemenea, consilierul a dezvăluit ce s-a discutat vineri la Palatul Cotroceni. El a mai anunțat că o nouă discuție va avea loc săptămâna viitoare.

„Le-au fost prezentate detaliile, a fost o dezbatere tehnică, partidele au câteva zile să analizeze și să discute (…) Ne vom reuni din nou la începutul săptămânii viitoare, marți … în prezența liderilor politici să vedem dacă partidele își pot asuma un proiect astfel încât să îndeplinim jalonul din PNRR”, a spus Burnete.

Reprezentanţii partidelor considerate pro-occidentale şi ministrul interimar al Muncii, Dragoş Pîslaru au mers vineri la Palatul Cotroceni. Ei au discutat despre proiectul legii salarizării, jalon în cadrul PNRR. Discuția a fost coordonată de consilierul prezidențial Radu Burnete.

Sursa video: Digi 24