Prima pagină » Politic » Consilierul prezidențial Radu Burnete anunță ce s-a discutat la Cotroceni despre proiectul legii salarizării

Consilierul prezidențial Radu Burnete anunță ce s-a discutat la Cotroceni despre proiectul legii salarizării

Consilierul prezidențial Radu Burnete a anunțat ce s-a discutat vineri la Palatul Cotroceni despre proiectul legii salarizării. Ministerul Muncii va organiza o serie de dezbateri și apoi partidele și-ar putea asuma proiectul, a transmis Burnete.
Eugen Tomac avertizează: Pierderea fondurilor europene ar fi „un dezastru”. România ar putea fi obligată să dea bani înapoi
Eugen Tomac avertizează: Pierderea fondurilor europene ar fi „un dezastru”. România ar putea fi obligată să dea bani înapoi
„Tind să cred că vom avea Guvern până în septembrie”. Eugen Tomac, despre ieșirea din criza politică
„Tind să cred că vom avea Guvern până în septembrie”. Eugen Tomac, despre ieșirea din criza politică
Legea salarizării. Pîslaru: Solicitările din partea sectorului public și ale sindicatelor au depășit 20 de miliarde de lei. Nu poate fi rezolvat
Legea salarizării. Pîslaru: Solicitările din partea sectorului public și ale sindicatelor au depășit 20 de miliarde de lei. Nu poate fi rezolvat
România își menține modulul de intervenție în Franța. Pompierii au fost relocați într-o zonă vulnerabilă la incendii
România își menține modulul de intervenție în Franța. Pompierii au fost relocați într-o zonă vulnerabilă la incendii
Eugen Tomac: Aproape toate partidele au acceptat inițial ideea unui guvern de tehnocrați
Eugen Tomac: Aproape toate partidele au acceptat inițial ideea unui guvern de tehnocrați
Petru Mazilu
17 iul. 2026, 14:24, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Anunțul a fost făcut vineri, la capătul discuțiilor de la Palatul Cotroceni.

„Ministerul Muncii va organiza o serie de dezbateri cu toate familiile ocupaționale și apoi va reveni în fața partidelor cu o propunere”, a anunțat consilierul prezidențial.

Radu Burnete a mai spus că până acum Guvernul interimar a jucat „mai degrabă un rol de secretariat în această discuție”. De asemenea, consilierul a dezvăluit ce s-a discutat vineri la Palatul Cotroceni. El a mai anunțat că o nouă discuție va avea loc săptămâna viitoare.

„Le-au fost prezentate detaliile, a fost o dezbatere tehnică, partidele au câteva zile să analizeze și să discute (…) Ne vom reuni din nou la începutul săptămânii viitoare, marți … în prezența liderilor politici să vedem dacă partidele își pot asuma un proiect astfel încât să îndeplinim jalonul din PNRR”, a spus Burnete.

Reprezentanţii partidelor considerate pro-occidentale şi ministrul interimar al Muncii, Dragoş Pîslaru au mers vineri la Palatul Cotroceni. Ei au discutat despre proiectul legii salarizării, jalon în cadrul PNRR. Discuția a fost coordonată de consilierul prezidențial Radu Burnete.

Sursa video: Digi 24

Recomandarea video

FOTO REPORTAJ Acasă la Cristi Chivu / Pinetina, locul unde Inter pregătește sezonul de după doppietta / ”Sunt liniștit, nu mă tem de nimic”
G4Media
Pălmuit de Bellingham după fluierul final! A urmat o încăierare generală la Anglia - Argentina
GSP.ro
Un fost ministru de Finanțe spune câți bani a cheltuit România pentru ucraineni și explică pierderile provocate de război
Gandul
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 8.000 de euro. Terenul are 2320 de metri pătrați
Cancan
Reacția lui Darren Cahill când a văzut-o pe Simona Halep cu Dorin Mateiu la Wimbledon
Prosport
Victor Ciutacu și alți trei lucrători la RTV, condamnați la daune-record pentru dezinformările despre spitalul ridicat din donații de „Dăruiește Viață”
Libertatea
8 semne că ai un ficat bolnav. Vezi dacă ai aceste simptome
CSID
Topul celor mai ieftine Dacia disponibile prin Rabla 2026
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da